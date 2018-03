Il Napoli, dopo la vittoria casalinga sul Genoa, non molla la volata scudetto ma durante questa pausa per le nazionali si sta già pensando al futuro: sono giornate ugualmente calde: De Laurentiis sta lavorando ai rinnovi di Allan e Ghoulam e vuole trattenere Maurizio Sarri, costi quel che costi. Giovedì a Roma si sono incontrati i vertici del club azzurro e con il presidente c'erano presenti l’amministratore delegato Chiavelli e il ds Giuntoli: tra i temi trattati c'è il rinnovo di contratto del tecnico e il lavoro da fare per cercare di ridurre ancora di più il gap contro la super potenza Juventus.

Cittadella dello Sport e ritiro estivo: punti da cui partire

Aurelio De Laurentiis vuole far capire al suo allenatore che ha intenzione di far crescere e sviluppare la realtà calcistica azzurra e l'idea della "Cittadella dello Sport" a Napoli Nord può essere un buon punto di partenza: il presidente del Napoli ha intenzione di costruire impianti importanti per il settore giovanile e rendere all'avanguardia il centro tecnico di Castel Volturno. L'altro segnale che Sarri aspettava era la conferma del ritiro estivo a Dimaro perché al tecnico le tournée a luglio non vanno proprio giù. Le date esatte del nuovo accordo con il comune della Val di Sole verrano rese note a fine campionato.

Priorità portiere: Leno o Perin. Chiesa e Torreira obiettivi

Maurizio Sarri ha fatto capire che prima di rinnovare vuole essere certo che il ciclo da lui comunicato non subisca brusche frenate con le partenze di alcuni big e Giuntoli, che lavora in sintonia con l’allenatore, si sta muovendo per puntellare la rosa, sta lavorando per arricchire con elementi funzionali alla causa. Pepe Reina, in partenza per Milano, verrà sostituito da un portiere di primo livello e i nomi sul taccuino sono quelli di Leno, Perin e Lafont. Kalidou Koulibaly andrà via solo qualora arrivassero offerte irrinunciabili mentre Dries Mertens ha una clausola un po' bassa ma potrebbe rimanere. Per quanto riguarda i possibili arrivi, si lavora su un esterno difensivo, con Toljan e Grimaldo tra i papabili; a centrocampo l'obiettivo è Lucas Torreira della Samp e per l’attacco si punta a Federico Chiesa della Fiorentina, giocatore per cui Sarri stravede.

Rinnovo? Intesa a 3,5 all'anno fino al 2021

Ora Sarri guadagna 1,4 milioni fino al 2020 ma, finora, De Laurentiis ne ha proposti 2,5, cifra lontana dai 4 richiesti dal tecnico. L’intesa potrebbe arrivare intorno ai 3,5 milioni all’anno fino al 2021. Una priorità del presidente azzurro è quella di rimuovere la clausola rescissoria presente nell’attuale contratto visto che entro il 31 maggio basterebbero 8 milioni di euro per portare Sarri via da Napoli.