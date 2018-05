Maledetto ginocchio destro. Maledetto l'infortunio che tiene fuori Leonardo Spinazzola dallo scorso mese di marzo quando, in occasione della convocazione in Nazionale per le amichevoli con Argentina e Inghilterra, fu costretto ad abbandonare il ritiro per una distorsione che – al massimo – avrebbe dovuto tenerlo lontano dai campi per due settimane. Invece, l'entità dello stop s'è rivelato più grave del previsto e assimilabile a quello patito da Federico Bernardeschi (l’ex viola lamentò un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso ma al ginocchio sinistro).

Le condizioni. Lo staff medico bianconero ha scelto di affrontare la guarigione con la terapia conservativa e così mentre l'ex della Fiorentina è rientrato per il laterale in prestito biennale all'Atalanta, invece, i tempi si allungano ulteriormente. Con ogni probabilità nelle prossime ore sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico. Spinazzola è fermo da due mesi: i nuovi accertamenti medici svolti avrebbero però rivelato che dietro la causa della sofferenza sarebbe la rottura del menisco. Un problema serio, al quale rimediare con un'operazione, ma per fortuna meno grave di una temuta rottura dei legamenti come capitato a Pjaca. In una situazione del genere il calciatore sarebbe stato costretto a uno stop di sei/sette mesi comprensivi di intervento, fase di riabilitazione e ritorno all'attività sportiva. A dare il responso definitivo saranno altri esami che verranno svolti nella giornata di mercoledì: se ci sarà conferma della prima (e meno grave) diagnosi allora si provvederà all'operazione immediata per risolvere il problema.

Futuro. Alla scadenza del prestito biennale con l'Atalanta, Spinazzola potrà sbarcare finalmente a Torino dopo aver cercato nell'estate scorsa di anticipare il rientro in maglia bianconera rispetto ai tempi previsti: toccherà a lui prendere il posto di Kwadwo Asamoah (ceduto all'Inter a parametro zero) sulla corsia di sinistra, il tutto in attesa di conoscere il futuro di Alex Sandro.