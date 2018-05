Sergio Ramos è finito nel mirino per aver causato l'infortunio di Salah durante la finale di Champions League giocata e vinta sabato scorso contro il Liverpool. Trenta minuti: tanto è durata la gara dell'egiziano, costretto a uscire dal campo dolorante alla spalla sinistra e ad abbandonare il palcoscenico proprio nel momento clou. Senza di lui il potenziale offensivo dei Reds ha perso fantasia, pericolosità, capacità di essere letale in area di rigore. Al danno s'è aggiunta la beffa della serataccia di Karius, il portiere responsabile di due dei tre gol incassati dagli inglesi per gli errori clamorosi commessi. Una gara da incubo nella quale non sono mancate le critiche rivolte all'arbitro, accusato di essere stato troppo indulgente nei confronti del centrale madrileno, così come chi – tra petizioni e denunce ufficiali alla Uefa – è pronto a chiamare in giudizio lo spagnolo.

In Rete, però, è apparso un video: mostra da un'altra angolazione differente la dinamica del contrasto che ha portato all'infortunio di Salah. Nelle foto e nei filmati inizialmente diffusi era sembrato Sergio Ramos ad aver preso l'iniziativa: insomma, la palese scorrettezza era stata attribuita a lui. Nuove immagini scagionano il difensore del Real Madrid e cambiano anche la prospettiva di giudizio nei confronti dell'egiziano. Cosa emerge dalla sequenza pubblicata su Twitter? E' Salah ad aggrapparsi per primo al braccio sinistro dell'avversario ma, nel tentativo di superarlo nel contrasto, perde il duello e cade sul rettangolo verde. Nemmeno l'intervento dello staff medico sarà sufficiente per rimetterlo in sesto. Esami svolti nelle ore successive hanno confermato le preoccupazioni e chiarito che dovrà star fermo per tre settimane, saltando così le prime due gare del Mondiale in Russia.