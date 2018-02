"Per Dries Mertens lieve distorsione di primo grado alla caviglia sinistra. Verrà valutato domani alla ripresa degli allenamenti". E' questo il bollettino medico ufficiale del Napoli sulle condizioni fisiche dell'attaccante che domenica sera ha destato grande preoccupazione per il colpo ricevuto nel corso della sfida col Benevento. Una botta che ha rischiato di procurargli danni più gravi considerata la dinamica dell'azione e la torsione dell'articolazione: quando Sarri ha visto il calciatore chiedere subito la sostituzione e poi abbandonare il campo zoppicando – sia pure in maniera poco vistosa – quasi gli è gelato il sangue nelle vene.

Con Milik ancora in fase di riabilitazione (è tornato a lavorare in gruppo solo di recente dopo l'operazione al ginocchio) e senza rincalzi adeguati nel ruolo (Inglese è rimasto al Chievo Verona) non avere l'ex Psv lì davanti significa perdere la maggior parte del proprio potenziale offensivo. Quanto sia importante il belga per lo sviluppo della manovra d'attacco lo testimonia il rendimento altissimo del tridente (con Insigne e Callejon) e dello stesso calciatore che in stagione è arrivato a quota 14 centri in classifica marcatori dopo il delizioso pallonetto che ha sbloccato la sfida con i sanniti: +1 rispetto all'ex compagno in azzurro, Higuain adesso alla Juventus; -6 rispetto a Immobile capocannoniere in Serie A con 20 centri.

Valutiamo nei prossimi giorni – ha ammesso Sarri durante le interviste del post partita -, ha avuto una leggere distorsione ma non sembra nulla di grave. Spero di averlo a disposizione. Lo scudetto si deciderà nello scontro diretto o nelle altre partite? Non lo so.

La squadra riprenderà nella giornata di martedì gli allenamenti a Castelvolturno in vista del match contro la Lazio in programma sabato alle 20.45 al San Paolo (anticipo della 24esima giornata di Serie A). Una gara fondamentale nel duello a distanza con la Juventus.