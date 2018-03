Harry Kane salterà l'amichevole contro l'Italia ma non il Mondiale in Russia. Il Tottenham e l'Inghilterra tirano un sospiro di sollievo per l'esito degli esami strumentali svolti sulla caviglia destra dell'attaccante, infortunatosi domenica scorsa nella gara di Premier League contro il Bournemouth. Il report medico è fa brividi (lesione ai legamenti), sicuramente serio, ma non così preoccupante secondo i timori delle ultime ore. A dissolvere ogni dubbio al riguardo ci ha pensato la stessa società londinese che ha comunicato i tempi di recupero: 1 mese di stop, tanto dovrà restare a riposo in attesa di riprendere gli allenamenti in gruppo con la squadra.

Vardy pronto a sostituirlo. Il commissario tecnico, Southgate, dovrà fare a meno di lui sia in occasione della partita contro l'Olanda, sia del match con l'Italia (due gare di avvicinamento alla Coppa del Mondo) nel tempio di Wembley. Chi prenderà il suo posto? Al momento l'attaccante che ha maggiori opportunità di indossare la maglia da titolare è Jamie Vardy del Leicester, il calciatore che – con Ranieri alla guida delle Foxes – stupì tutti e fu tra i protagonisti della clamorosa cavalcata in cima alla Premier.

Né FA Cup, né campionato. Quanto agli impegni con gli Spurs, esclusi dalla Champions per la sconfitta con la Juventus, Kane non potrà essere convocato per il quarto di finale di FA Cup, oltre a 3-4 gare di campionato.

Everton e Islanda, pericolo sventato: Sigurdsson non è grave. Al Mondiale ci sarà anche un altro calciatore che milita in Premier e di recente è finito ko per un infortunio al ginocchio subito sabato scorso durante la sfida vinta col Brighton: si tratta di Gylfi Sigurdsson, centrocampista dell'Everton e dell'Islanda. Si temeva una rottura dei legamenti, invece se la caverà con 6-8 settimane di stop. L'Islanda lo avrà a disposizione per il Mondiale russo, quando il 16 giugno andrà in campo contro l'Argentina.