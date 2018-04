Il danno oltre la beffa. L'addio della Juventus alla Champions è stato traumatico: quel calcio di rigore concesso quando mancavano pochi secondi ai supplementari, la rabbia di Buffon, la grande amarezza provata per aver visto svanire dal dischetto una rimonta bellissima fanno parte del corredo accessorio della eliminazione dalla Coppa a un passo dalla semifinale. Ad alimentare sensazioni negative c'è stato anche l'infortunio di Mattia De Sciglio, scorie di una serata da dimenticare.

Cosa è successo al difensore? Il rischio è che l'ex milanista debba saltare le ultime sette giornate di campionato oltre alla finale di Coppa Italia contro il Milan. Il report medico dello staff bianconero, in base agli esami effettuati presso il centro J Medical, ha spiegato quali sono le condizioni del calciatore: "lesione di alto grado alla fascia plantare del piede sinistro", si legge nel comunicato del club. Un infortunio serio che avrà bisogno di ulteriori accertamenti prima di pronunciarsi sui tempi di recupero.

Le contromosse di Allegri. Qualunque sia il destino del difensore, allegri sarà costretto a trovare subito un'alternativa per ovviare all'assenza sulla corsia di destra. L'impiego di Stephan Lichtsteiner è la soluzione più ovvia e adesso che gli impegni sono diminuiti lo svizzero potrebbe anche ‘bastare' di qui fino alla conclusione della stagione. Il tecnico, però, valuta un'altra soluzione: ovvero, lanciare nella mischia Höwedes, il tedesco che ha vissuto un periodo travagliato per i continui problemi muscolari ma è è duttile abbastanza da essere schierato anche come terzino.

Le opzioni Barzagli e Sturaro. La rosa dei bianconeri è tale che un'altra alternativa a Lichtsteiner che può prendere piede fa riferimento a Barzagli (non è la prima volta che viene dirottato nella posizione di quarto di destra) oppure a Sturaro, un calciatore non eccelso dal punto di vista tecnico ma apprezzabile per la sua capacità di adattarsi anche in ruoli più di copertura. C'è ancora una possibilità di emergenza: spostare in quella posizione Cuadrado.