Sulla strada che porta alla sfida contro il Crotone, l'attenzione in casa Fiorentina è tutta sulle condizioni di Milan Badelj. E' arrivato infatti l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore, finito ko nel match amichevole tra la sua Croazia e il Messico. Il mediano che ha lasciato il campo a pochi minuti dal fischio finale del primo tempo dovrà fare i conti con una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro.

Badelj infortunato, le condizioni

Dopo le prime sensazioni, non positive, dell'allenatore della Croazia Badelj si è sottoposto ai classici esami strumentali. A fare chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato la Fiorentina con un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj, nel corso dell'amichevole Messico-Croazia, ha riportato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro tra il primo ed il secondo grado. L'atleta ha già iniziato le terapie del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni".

in foto: Badelj infortunio

Tempi di recupero per Badelj. Quando potrebbe tornare in campo

Una vera e propria tegola per la Fiorentina e per Pioli costretto a perdere una delle pedine più preziose del suo centrocampo. Le sue condizioni dunque saranno valutate giorno per giorno, ed è difficile al momento fare il punto sulle possibili tempistiche per il recupero. Quello che è certo, sulla base di casi analoghi, e che per non correre rischi bisognerà aspettare un periodo di un mese, un mese e mezzo per rivedere in campo il calciatore. Non è da escludere però anche la possibilità di un allungo nelle tempistiche che rischierebbe di compromettere la sua partecipazione ai Mondiali di Russia.

Come giocherà la Fiorentina senza capitan Badelj

Una brutta perdita per la Fiorentina che dunque perde il faro del suo centrocampo, diventato capitano dopo la tragica morte di Astori. Il croato che a fine stagione andrà in scadenza di contratto e dovrà trattare con la dirigenza viola il suo futuro anche alla luce delle numerose richieste di mercato, sarà sostituito da Cristoforo. Poche alternative per Pioli che dunque in Fiorentina-Crotone (e anche in futuro) dovrà affidarsi su un centrocampo sperimentale.