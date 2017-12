Nonostante manchino ancora diversi mesi, la febbre per la Coppa del Mondo sta contagiando tutti i tifosi di quelle nazionali che voleranno in Russia nella prossima estate. Presente al "Globe Soccer Awards" di Dubai, il presidente della Fifa ha anche lui ammesso di aspettare con ansia il calcio d'inizio del prossimo Mondiale: "La Russia vuole dimostrare di essere pronta – ha dichiarato Gianni Infantino, in un'intervista rilasciata a Sky – Ci sono stadi bellissimi e i tifosi possono venire senza alcun visto, ma solo con il biglietto della gara. Inoltre i trasporti saranno gratis. Sarà un Mondiale spettacolare".

Da buon italiano, Infantino non si è negato davanti all'inevitabile domanda sulla clamorosa eliminazione italiana: "La Svezia ha meritato di passare, come lo hanno meritato tutte le altre nazionali. L'Italia deve invece ripartire con lavoro e passione per tornare dove merita: al top nel mondo. Cosa è mancato agli Azzurri? Purtroppo un gol".

A marzo la decisione sul Var.

Dopo aver elogiato la sperimentazione del Var ("Vogliamo che venga utilizzato in tutto il mondo per aiutare gli arbitri. Stiamo andando verso quella direzione"), Gianni Infantino ha poi lasciato la parola a Pierluigi Collina. Il presidente della commissione arbitri della Fifa, in merito al "Video Assistant Referee", ha ammesso che una decisione sull'utilizzo del Var al Mondiale verrà presa nei prossimi mesi: "È ancora presto per dire se sarà presente al Mondiale – ha spiegato Collina – La Fifa ci sta già lavorando, perché aspettare marzo potrebbe essere tardi per cominciare a preparare gli arbitri".

"La sperimentazione è stata decisa nel marzo 2016 e deve durare come minimo due anni – ha precisato l'ex fischietto italiano – Al prossimo general meeting dell'Ifab verranno valutati i risultati conseguiti finora e verrà deciso se farla entrare subito nelle regole del gioco, se dare un ulteriore periodo di prova o se abbandonare il progetto perchè valutata negativamente".