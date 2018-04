André Gomes sta vivendo una delle peggiori stagioni della carriera. Quando accettò il trasferimento a Barcellona non immaginava di certo che la pressione psicologica, il disagio provato nell'ambientamento sarebbero stati tali da portarlo a provare vergogna nell'uscire di casa. E' stato lo stesso calciatore a raccontare il momento difficile in blaugrana, scandito soprattutto dalla progressiva perdita di fiducia per essere finito dietro le quinte utilizzato per spezzoni di partita tanto in campionato (15 presenze nella Liga, 568 minuti nel complesso) quanto in Champions (8 presenze, 161 minuti, 1 volta sola in campo da titolare). Il resto è poca roba… spiccioli (6 presenze, poco meno di 500 minuti) accumulati tra qualche apparizione in Coppa del Re e in Supercoppa.

Richiesta di cessione. Ce n'è abbastanza – come sottolineato dal quotidiano catalano Sport – per chiedere alla società di essere ceduto prima della scadenza naturale del contratto (2021). A 24 anni, dopo 2 stagioni di basso profilo in blaugrana, il centrocampista portoghese ha fatto la scelta che ritiene più opportuna: cercare fortuna altrove.

in foto: La scheda di André Gomes (fonte Transfermarkt)

Già e dove può andare? In Inghilterra è il Liverpool che ha messo gli occhi su di lui considerata la possibilità che Emre Can lasci il Merseyside per la Juventus. Dall'Italia sono proprio i bianconeri che mai lo hanno tolto dai radar pensando al centrale lusitano quale erede di Khedira e adesso c'è anche il Milan interessato (sempre a caccia di una pedina che assicuri maggiore spessore alla zona nevralgica oltre a Kessié).

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di André Gomes

Quanto costa André Gomes? Non meno di 25/30 milioni di euro e secondo Mundo Deportivo (quotidiano molto vicino alle vicende dei catalani) ne avrebbe fatto espressa richiesta il tecnico bianconero, Allegri. Quanto alla possibilità che il Milan s'inserica nell'operazione, i buoni rapporti con il procuratore del calciatore (Mendes, lo stesso di André Silva) sono incoraggianti ma a differenza della ‘vecchia signora' i rossoneri devono attendere risposte dall'Uefa sul bilancio (il settlement agreement) e solo allora potranno decidere come muoversi sul mercato. Morale della favola, se la Juve vuole – soprattutto in caso di flop con Emre Can – può affondare il colpo.