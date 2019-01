Se qualcuno cerca la migliore difesa d'Europa non deve volare fino in Inghilterra o spostarsi in Spagna o in Germania. Basta fare qualche chilometro e dirigersi verso l'Umbria, destinazione Gubbio. Sì, perché proprio il club umbro che milita in Serie C, Girone B, vanta la miglior difesa dell'intero continente per quanto riguarda i gol subiti nelle partite casalinghe. Una statistica particolare e parziale, ma comunque significativa. Anche perché dietro al Gubbio c'è un'altra piccola realtà delle nostre serie cadette, la Juve Stabia.

E' quanto emerge da un'analisi sui dati fin qui raccolti dopo una ventina di partite nei rispettivi campionati. In Serie C, in particolare i match disputati fino ad oggi sono 23, di cui la metà giocati tra le mura amiche, quanto vasta per stilare un resoconto statistico. Grazie a Eleven Sports si è fatta la sorprendente scoperta: tutte, dalla Juventus cannibale di Serie A, al Psg che domina la Ligue1 francese, per finire al Barcellona, al Liverpool o al Borussia Dortmund – tutte capoliste nei rispettivi campionati – devono inchinarsi davanti ai numeri della difesa del club umbro.

Gubbio: solo 2 gol incassati in 13 gare casalinghe

Se si osservano le prime posizioni di questa particolare graduatoria – che tiene conto dei match casalinghi e dei relativi gol subiti fino ad oggi – il Gubbio vanta la miglior difesa d'Europa: solo 2 reti al passivo. Dallo scorso 16 settembre, l'Associazione Sportiva Gubbio 1910, nel Girone B ha disputato 13 gare in casa e ha subito gol solamente al debutto in campionato, contro la Vis Pesaro (1-1) e poi contro la Giana Erminio (1-1) lo scorso 18 novembre.

Juve Stabia e Monopoli al pari delle migliori d'Europa

Non solo, dietro al Gubbio, in seconda posizione assoluta c'è anche la Juve Stabia, che milita nel Girone C che nelle partite casalinghe fin qui giocate ha subito solamente 3 reti, tante quante i più altolocati e famosi giocatori del PSV Eindhoven che quest'anno si sono giocati la Champions League nel Girone dell'Inter. Ma la nostra serie cadetta non si ferma qui: con sole 4 reti c'è anche il Monopoli, sempre nel Girone C della Serie C, che vanta solamente 4 reti casalinghe subite. Tante quante ne hanno incassate società di livello internazionale assoluto come Psg, Inter ed Atletico Madrid.