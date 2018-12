Cavani-Neymar o Neymar-Mbappè, Cristiano Ronaldo-Mandzukic, Benzema-Bale, Messi-Sanchez. Tutte coppie da sogno, tandem da sballo. Top player assoluti che sono abituati a segnare grappoli di gol, strappandosi la leadership stagionale a vincenda, entrando nei record calcistici di sempre. Eppure, nessuna delle suddette coppie d'attacco può vantare i numeri di Tavano-Caccavallo.

Chi sono i due giocatori? I più prolifici d'Europa che vantano oggi la bellezza di 25 gol all'attivo in campionato, la Serie C, il girone A, dove la Carrarese, club d'appartenenza non conosce rivali guidando in vetta solitaria la classifica. Due bomber di razza, che esaltano il gioco della squadra allenata da Silvio Baldini.

Tavano-Caccavallo nessuno in Europa come loro

Una coppia di vecchie volpi, di attaccanti dal pelo indurito da anni nelle aree di rigore di mezza Italia. Caccavallo e Tavano, oggi ultra trentenni, si stanno divertendo in Serie C dove hanno trovato una seconda giovinezza calcistica. L’attaccante Giuseppe Caccavallo è apparso completamente rigenerato da mister Silvio Baldini dopo le ultime deludenti esperienze di Cosenza e Catania, veleggiando già in doppia cifra. Così come Ciccio Tavano, altra vecchia conoscenza che ha segnato una rete in più del collega (13 in 14 gare) strappando anche l'attuale primato in classifica cannonieri di categoria.

Tra i big si salvano solo Neymar e Mbappè

25 reti, nessuno al momento può vantare una media superiore, in tutta Europa. Cordoba e Terodde, il tandem del Colonia nella ‘B' tedesca vanta 25 reti, mentre i più famosi e titolati Mbappè e Neymar si fermano a 23 gol. Fuori dal podio, altri big del calcio continentale: Grabban-Lolley coppia del Nottingham Forest sono a quota 20, Alcacer-reus tandem del Borussia dominatore in Bundesliga, fermi a 19.

Ronaldo e Messi nel gruppone

Più in basso il duo Diallo-Niane del Metz, in Ligue1, 19 reti come la coppia d'attacco di terza divisione tedesca dell'Unterhaching, Hain-Marseiler. Poi, Grant-Thaylor del Charlton e Messi-Suarez del Barcellona (18 reti in due), davanti al tandem Yuri-Arruabarrena del Pontevedra (serie C spagnola) che precedono la coppia bianconera Cristiano Ronaldo-Mandzukic che si ferma a quota 16 reti e restano fuori dalla top ten.

Ancora più in basso altri big come Augero e Sterling del Manchester City dominatore in Premier League, a quota 16 che precedono Quique-Carlos Fernandez, del Deportivo La Coruna, a Torregrossa-Donnarumma del Brescia (15 gol)