Mai darsi per vinto. La storia di Ivan Klasnic si potrebbe riassumere in questa frase perché scendere in campo dopo due trapianti di rene non è cosa da tutti ma soprattutto la voglia di farlo ancora, dopo il terzo trapianto ha quasi dell'incredibile. E di incredibile la storia del giocatore croato ne ha molti aspetti visto che da dieci anni combatte contro un problema di funzionalità renale e la propria passione per il calcio che non ha mai voluto abbandonare. E adesso, mentre sta rimettendosi dopo la terza operazione, invece di meditare l'addio al calcio giocato, starebbe pensando a tornare in forma per trovare a 37 anni un nuovo ingaggio come professionista.

Non è un'utopia: Ivan Klasnic potrebbe tornare di nuovo in campo dopo avere subito un terzo trapianto di rene. Qualcosa di straordinario per il giocatore croato che non si è mai arreso davanti ai problemi fisici e le operazioni subite per ritornare alla normalità: "Ho ricevuto un'altra offerta da giocatore dopo l'ultimo trapianto, forse c'è una nuova possibilità per me. Ho tempo fino all'estate per rimettermi in forma".

Per l'ex attaccante del Werder Brema e della Nazionale croata, in un'intervista al quotidiano Weser Kurier, ha rivelato la volontà di una nuova rinascita sportiva. Lo scorso ottobre il 37enne giocatore si è sottoposto al terzo trapianto di rene negli ultimi dieci anni dopo quello rigettato nel gennaio 2007 e donatogli dalla madre e quello riuscito due mesi dopo con il padre come donatore. Otto mesi dopo il secondo intervento il croato era riuscito a tornare in campo e nel 2008 è stato tra i protagonisti dell'Europeo in Austria e Svizzera, dove ha realizzato due gol.

La battaglia contro la malattia però non è stata vinta del tutto: un anno fa sono sorte nuove complicazioni e i suoi reni avevano di nuovo smesso di funzionare, costringendolo a sottoporsi a dialisi tre volte a settimana e a tornare sotto i ferri: "Non ho ancora avuto la mia partita d'addio al calcio. Mi piacerebbe farlo al Weserstadium. Non c'è ancora una data ma ne stiamo parlando anche se adesso ora ho un nuovo rene: ho giocato di nuovo dopo il primo trapianto, quindi perché non dovrebbe funzionare anche stavolta?".