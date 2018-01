A volte capita e quando accade è sempre una notizia da prima pagina. Un portiere che riesce a segnare un gol nella porta avversaria è un evento rarissimo tanto da fare subito il giro del mondo via web e diventare virale subito. Come era successo in Italia a Brignoli in Serie A nel rocambolesco 2-2 tra Benevento e Milan e così come è accaduto in Spagna, nella seconda divisione, la Liga 2 dove il portiere del Deportivo Lugo, Juan Carlos è riuscito nell'impresa di trafiggere il collega avversario con un tiro da oltre 50 metri.

Gol da 50 metri.

In Liga al momento c'è un nuovo improvviso eroe. Si tratta di Juan Carlos, portiere del Deportivo Lugo che si è inventato il gol del giorno con un tiro dalla propria metà campo. Probabilmente, non voleva nemmeno segnare, ma semplicemente cercare la spizzata di qualche suo compagno di squadra in area avversaria nei minuti finali di partita.

E invece, all'80' della sfida tra il suo Deportivo Lugo e lo Sporting Gijon, sul punteggio di 2-1 per i galiziani, si è inventato il gol che ha fatto il giro del mondo via social.

Vittoria e festeggiamenti.

Non è stato un gol decisivo, perché è stato il gol che ha chiuso la partita sul 3-1: un tiro da oltre 50 metri che ha sorpreso il suo alter ego avversario Diego Marino, con il pallone che si è infilato all'incrocio dei pali per l'incredulità di compagni di squadra e tifosi che hanno potuto festeggiare il proprio eroe e la vittoria della propria squadra.

Il record è di Ceni: 131 gol.

Vedere un portiere che riesce a segnare è sempre un evento e nella storia del calcio c'è chi ha fatto sicuramente meglio di Juan Carlos. Il record di reti da parte di un numero 1 è detenuto dal brasiliano Rogério Ceni, con 131 gol. Nel novembre del 1999 il paraguaiano José Luis Chilavert è diventato il primo portiere a segnare una tripletta, segnando tre rigori per il Vélez nella vittoria per 6-1 con il Ferro Carril Oeste, mentre l'anno successivo l'argentino Roberto Bonano del River Plate e Chilavert hanno segnato nella stessa partita di Coppa Mercosur.