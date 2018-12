All'Olimpico l'Eintracht ha battuto la Lazio per 2-1 e ha così chiuso il girone di Europa League in modo perfetto: sei partite e sei vittoria, quella tedesca potrebbe essere l'unica squadra a punteggio pieno di tutta la manifestazione. Ma la serata è stata tutt'altra che perfetta per la squadra di Francoforte perché i tifosi rossoneri hanno dato vita a uno spettacolo davvero pessimo sugli spalti dell'Olimpico, che ha fatto seguito ai disordini provocati nella Capitale già nella serata di mercoledì e soprattutto in quella di giovedì.

Cosa è successo all'Olimpico, tifosi Eintracht scatenati

Non sono arrivati in Italia con delle buone intenzioni i tifosi del club tedesco che all'inizio del secondo tempo hanno iniziato a lanciare fumogeni e petardi prima verso il campo e poi verso le forze dell'ordine, che presidiavano il settore occupato dai tifosi dell'Eintracht, un bengala verso la Tribuna Tevere. Quando segna la Lazio, i supporter venuti dalla Germania che sono in Curva Maestrelli e nel settore dei Distinti Ovest aumentano i lanci verso il campo di petardi e un tifoso tedesco scavalca e cerca di arrivare in campo, l'uomo viene formato e portato via. Pochi minuti dopo il lancio di petardi continua, questa volta verso le forze dell'ordine. Qualcuno prova a forzare il cancello, la tensione è altissima, poi l'Eintracht trova il pari e i tifosi si calmano.

in foto: Le forze dell’ordine contro i tifosi dell’Eintracht che tentano l’invasione.

Tensione a Roma per colpa dei tifosi Eintracht

Già in giornata il clima a Roma è stato molto pesante. Nel corso delle operazioni di pre-filtraggio sono state denunciate 9 persone, otto in possesso di petardi e una donna di Bergamo in possesso di un biglietto falso. Tra la fine della mattinata e la prima parte del pomeriggio alcune zone di Roma sono state prese d'assalto da questi tifosi, che hanno camminato in massa indisturbati in alcune zone e hanno anche preso ‘Piazza del Popolo' per una discarica, purtroppo.