Non è un periodo fortunato per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino dell'Inter è rimasto coinvolto in un incidente stradale in piazza Buonarroti a Milano mentre si trovava alla guida della sua Porsche Boxter. Nel sinistro il "Toro" non ha riportato conseguenze, ma ad avere la peggio è stata una donna di 37 anni che era in sella alla sua bicicletta. Quest'ultima avrebbe riportato diverse ferite, ma non è in gravi condizioni. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente.

Lautaro Martinez coinvolto in un incidente stradale, ferita una donna

Lautaro Martinez è dunque rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi mercoledì 5 novembre in un incidente stradale. Tutto è accaduto intorno alle 15.36 in piazza Buonarroti con il calciatore dell'Inter che era a bordo sua Porsche Boxter. Nessuna conseguenza per l'argentino, mentre ad avere la peggio è stata una donna di 37 anni che si trovava in sella alla sua bicicletta. Quest'ultima avrebbe riportato diverse ferite, e secondo il Corriere.it, è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale Fatebenefratelli. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto in una svolta pericolosa, con gli agenti della Polizia locale che stanno cercando di ricostruire l'accaduto anche per constatare eventuali responsabilità di Martinez.

Periodo non fortunato per Lautaro Martinez

Non un'inizio di avventura italiana tranquilla dunque per Lautaro Martinez. L'attaccante fatica a trovare una maglia da titolare, anche se finora ha collezionato 9 presenze con l'Inter in stagione segnando due gol. Recentemente il suo nome è finito al centro di una polemica tra il papà e l'allenatore nerazzurro Spalletti. Il genitore di Lautaro ha infatti attaccato pesantemente il mister per il poco spazio concesso al figlio, con parole offensive. Una situazione ovviamente non gradita dal tecnico che ha invitato il giocatore a prendere le distanze dal papà.