Quando la sua vettura, una McLaren 720 S Coupé, è schizzata come un proiettile sull'asfalto Kinglsey Coman ha visto la morte davanti agli occhi. Ha perso il controllo del veicolo e s'è andato a schiantare contro il muro di protezione della Statale A95 tra Monaco di Baviera e Stranberg. Una carambola pazzesca, con l'auto che ha percorso 150 metri scivolando sull'asfalto. L'impatto è stato violentissimo e il calciatore è vivo per miracolo e ancora sotto shock per quanto avvenuto all'alba del 23 dicembre. Come sta il giocatore? A parte qualche lividura e un grande spavento, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ha salvato la pelle ed è uscito illeso dall'abitacolo. Quando ha visto quel che era rimasto della carrozzeria ha capito quanto fosse stato fortunato

La dinamica dell'incidente, la ricostruzione. Come riferito dai media tedeschi è ancora da verificare la dinamica dell'incidente. Cosa può averlo provocato? E' stata colpa del calciatore, che viaggiava ad alta velocità, oppure del fondo stradale bagnato se l'ex juventino non è riuscito più a controllare il mezzo? Gli agenti che hanno svolto rilievi sul luogo dell'incidente non hanno escluso alcuna possibilità ma, almeno per adesso, non è stata ancora fornita una versione chiara delle cause.

Un anno da dimenticare per l'esterno d'attacco francese dei bavaresi. Poco tempo fa, dopo aver concluso l'ennesima riabilitazione per il grave infortunio alla caviglia, ammise che il piede gli avesse dato di nuovo problemi avrebbe appeso le scarpette al chiodo e fatto altro nella vita. A febbraio del 2018 la rottura del legamento sindesmotico lo mise fuori causa per 80 giorni, nell'estate scorsa – quando il peggio sembrava passato – l'articolazione fece di nuovo crac e lui ancora una volta sotto i ferri. Morale della favola: 86 giorni di stop e rientro in campo che risale a fine novembre.