Disavventura extra-calcio per Douglas Costa. L'esterno offensivo brasiliano della Juventus è stato coinvolto in un incidente stradale in autostrada. Uno schianto fortunatamente a quanto pare senza conseguenze per il calciatore, che non ha riportato lesioni. Al contrario ad avere la peggio è stato un uomo alla guida dell'altra auto coinvolta che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente stradale.

Douglas Costa coinvolto in un incidente in autostrada, come sta l'esterno della Juventus

Brutta disavventura per Douglas Costa. Incidente in autostrada per l'esterno offensivo brasiliano della Juventus, nel tratto dell'A4 nei pressi di Santhià in direzione Torino. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Grand Cherokee del bianconero è stata coinvolta in uno scontro con una Fiat Punto. Fortunatamente il 28enne della Juventus non ha riportato ferite e ne è uscito illeso, mentre la sua macchina ha riportato danni ingenti con la parte anteriore completamente distrutta. Diverso il caso del 47enne che era al volante dell'altra auto che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Biella.

Periodo no per Douglas Costa, a rischio per Sassuolo-Juventus

Non è un momento fortunato dunque per Douglas Costa. L'esterno brasiliano è stato schierato da Massimiliano Allegri titolare in Juventus-Parma. Dopo un primo tempo altalenante, il calciatore ex Bayern è rimasto in panchina, sostituito in avvio di ripresa da Bernardeschi a sua volta poi messo fuori gioco da un infortunio. Affaticamento muscolare per Douglas Costa, che rischia seriamente di saltare il prossimo match di Serie A contro il Sassuolo. Niente di grave per lui che potrebbe però andare incontro ad una sosta a livello precauzionale che gli permetterebbe di ritrovare la forma migliore.