Sono giorni caldissimi sul fronte della sicurezza per i botti di fine anno. Non mancano quelli che sono a tutti gli effetti bollettini di guerra, che raccontano di incidenti domestici per fuochi pirotecnici artigianali e non. Uno di questi ha visto come protagonista Lucas Viatri, attaccante classe 1987 attualmente in forza al Peñarol. Il giocatore argentino è rimasto gravemente ferito al volto dopo l'esplosione di alcuni fuochi d'artificio.

Viatri ferito al volto e all'occhio per l'esplosione dei fuochi d'artificio.

I fatti risalgono alla notte della vigilia di Natale, anche se solo adesso sono diventati di dominio pubblico sulla stampa sudamericana. Alle prese durante i festeggiamenti con un particolare fuoco d'artificio, noto come "torta", Viatri ha riportato gravi ferite al volto. Tante ferite e ustioni sul volto, sopracciglia completamente bruciate e danni abbastanza seri allo zigomo destro e all'occhio sinistro. Il giornalista uruguaiano Roberto Moar, sul suo profilo ufficiale, ha mostrato alcune foto del calciatore con le evidenti ferite sul volto.

in foto: Le foto di Viatri dopo l'incidente pirotecnico (foto @Roberto_Moar)

Gravi ferite per Viatri, tempi di recupero da stabilire.

Il Peñarol attraverso una nota ufficiale ha fatto il punto sulle condizioni del suo tesserato che sarà costretto ad un lungo periodo di stop, che sarà quantificato prossimamente: "Viatri ha subito un incidente con fuochi pirotecnici che hanno colpito entrambi gli occhi. Al momento non può essere stabilito ancora il ritorno all'attività". L'ex di Boca Juniors, Estudiantes e Shanghai Shenhua, in passato nel mirino anche della Juve, potrebbe essere costretto ad uno stop di circa 2 mesi.