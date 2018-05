Il Real Madrid è incontrastato padrone d'Europa. I Blancos con il successo di Kiev hanno inanellato la terza Coppa di fila, la quarta Champions nelle ultime cinque edizioni. Un predominio assoluto che avvalora la tesi di chi indica nella squadra di Madrid il club più forte di sempre. Eppure, il Real non è primo quando si parla di incassi.

I Blancos di Spagna hanno guadagnato e parecchio dalla massima competizione continentale ma c'è chi ha fatto meglio pur non alzando mai al cielo la Coppa: la Juventus. I bianconeri, infatti, negli ultimi 6 anni hanno fatturato di più del Real sulla Champions League, complice l'assenza di altre squadre italiane, mentre i Blancos hanno dovuto fare i conti con altre squadre spagnole (Atletico e Barcellona) con cui hanno dovuto spartire parte dei ricavi.

Juve, incassi da record. I dati, dunque, parlano chiaro: se da un punto di vista sportivo le due finali perse dalla Juventus rappresentano una macchia al momento indelebile, è pur vero che da un punto di vista economico il club di Agnelli ha capitalizzato come nessun altro dall'esperienza di Champions risultando il club con più entrate in assoluto.

Juventus e Real oltre i 400 milioni in 5 anni

Dal 2012/13 il club bianconero ha guadagnato dai soli premi Uefa, che comprendono anche il market pool e premi di rendimento, circa 462 milioni di euro, con una media di 77 milioni annui. Nemmeno il Real è riuscito a tanto visto che le entrate bianconere sono superiori di circa 10 milioni all’anno rispetto al club di Madrid, che si è fermato a 406,7 milioni (con una media 67,8 milioni annui).

Bianconeri e blancos sono comunque, le uniche squadre che hanno superato i 400 milioni complessivi. Il Paris Saint-Germain, terzo in questa speciale graduatoria, si è fermato molto distante, a 342 milioni, circa 120 in meno rispetto alla Juventus. Per i francesi gli incassi sono così alti perché vale lo stesso discorso dei bianconeri: dato che spesso si sono trovati a dividere i ricavi soltanto con un’altra squadra della stessa nazione, hanno ricevuto una percentuale più alta.

Bene anche Roma e Napoli

Discorso che vale meno per Bayern Monaco (337 milioni), Barcellona (321 milioni) e Manchester City (306 milioni), che restano così lontane dalla Juventus. Le altre italiane? La Roma ha incassato 52 milioni l’anno nelle quattro stagioni di Champions, compresa la passata edizione, in cui, pur uscendo ai preliminari, ha incassato 13,6 milioni. Media alta anche per il Napoli di De Laurentiis, che si è fermato a 143,8 milioni ma 47,9 milioni annui, in linea con big come il Chelsea.

L'ultima Champions parla inglese

L'ultima stagione in particolare, però, ha parlato inglese. Le cinque squadre della Premier – soprattutto all'approdo in finale del Liverpool – hanno superato i 300 milioni di euro di ricavi complessivi, circa 80 milioni di euro in più delle quattro spagnole che si sono fermate a 223 milioni circa. Circa 100 milioni in più rispetto alle tre italiane (197 milioni circa), mentre le quattro tedesche (140 milioni circa) e le tre francesi (118 milioni circa) sono nettamente staccate dal gruppo di testa.