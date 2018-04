"In questa Juventus Cristiano Ronaldo farebbe panchina", raccontava un'affermazione improvvida divenuta leggenda della Rete. Magari la panchina la salterebbe a pie' pari oppure in rovesciata… producendosi a uno stacco da terra che lo porterebbe a un'altezza di oltre 2 metri. La stessa che lo ha visto esibirsi come un funambolo in occasione della rete del raddoppio segnata alla Juventus, quel gol calato dal cielo come una sentenza ha annichilito i bianconeri. A Torino come a Cardiff CR7 ha lasciato il segno sulla ‘vecchia signora' e, raccogliendo l'ovazione dell'Allianz Stadium, le ha mostrato ancora una volta che un conto è (stra)vincere in Italia dove c'è poca concorrenza, altro ancora è competere per grandi traguardi a livello europeo.

Galattico. Straordinario. Dirompente. Fatale. Non ci sono aggettivi per definire il gesto atletico, tecnico e la prodezza balistica del campione portoghese: un'esecuzione perfetta che da sola vale tutto il prezzo del biglietto e molto di più… è un balsamo che lenisce anche il dolore per una sconfitta che brucia, fa male e certifica l'uscita della Juve dalla Champions.

A vedere il risultato si potrebbe dire che siamo stati perfetti, perché non è facile venire qui a Torino e fare 3 gol, ma anche la Juventus ha avuto le sue occasioni – ha ammesso Zinedine Zidane ai microfoni di Premium -. "Abbiamo effettivamente fatto una grande partita, ma in alcune fasi abbiamo anche sofferto. Ronaldo? Sta dimostrando di essere uno dei migliori di sempre, è un giocatore diverso. In queste sere non sbaglia mai? In realtà un gol facile l'ha sbagliato. E se mi chiedete se è più bella la sua rovesciata o il mio gol contro il Leverkusen, dico il mio.

La butta sull'ironia Zizou (e lo fanno anche gli utenti in Rete) che quando ha visto cosa ha combinato l'attaccante, cinque volte Pallone d'Oro, ha passato una mano sulla pelata e s'è girato verso i collaboratori esclamando per lo stupore: "Mamma mia". Lui, no. Ronaldo proprio non lo metterebbe in panchina se si trovasse ad allenatore la Juventus.