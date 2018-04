L’arbitraggio di Michael Oliver ha provocato enormi discussioni. In Italia c’è chi sostiene che quello di Benatia era un fallo da rigore e la decisione del fischiettio inglese è stata giusta, ma in tanti dicono esattamente l’opposto. C’è chi sostiene che l’arbitro ha sbagliato a non ammonire una seconda volta Benatia. E ha fatto discutere anche il rosso a Buffon, visto da molti come un atto di lesa maestà, al capitano juventino, quarantenne, e probabilmente all’ultima in Champions.

Il cartellino rosso ha fatto arrabbiare anche il grande Gary Lineker, ex grande bomber e oggi uomo della tv, che dopo il match ha detto: “Espellere Buffon è come sparare a Bambi”. Una metafora più chiara non la poteva trovare. Ma in terra d’Albione c’è anche chi elogia e parecchio il trentatreenne arbitro. Sam Wallace del ‘The Telegraph’ ha applaudito Oliver anche per l’espulsione del capitano juventino: “La coraggiosa e corretta scelta di Oliver di espellere Buffon dimostra che lui appartiene all’élite degli arbitri”.

Naturalmente Wallace non ha alcun dubbio sul calcio di rigore assegnato al Real Madrid, il fallo su Lucas Vazquez di Benatia è netto:

La velocità con cui ha decretato il rigore suggerisce che la decisione è stata presa senza consultarsi con gli assistenti, basandosi solo sul suo punto di vista. Era un fischio difficile ma corretto e poi ha dovuto prendere subito un’altra decisione.

L’Inghilterra, che ha avuto due arbitri di prima fascia nelle partite più importanti degli ultimi anni, a Russia 2018 non avrà fischietti e Wallace propone già a Collina Oliver per i Mondiali del 2022: