Negli ultimi anni la tendenza generale è quella di lodare ed esaltare le imprese delle squadre che riescono a giocare un calcio brillante, esteticamente godibile, spettacolare, ricco di possesso palla, giocate di prima e fitte trame offensive. Ovviamente, tutte tese al raggiungimento dello scopo principale del gioco, ovvero: calciare in porta e far gol.

Eppure, questo aspetto particolare, questa statistica di straordinaria importanza del football, il tiro in porta, viene spesso ignorato con una eccessiva celebrazione per le compagini “belle” e poca attenzione, invece, per quelle che, con una forma magari meno appariscente, riescono a mettere sotto pressione difesa e portiere avversario. A queste squadre, ora, rivolgiamo il nostro sguardo con i club, fra quelli presenti nei maggiori campionati europei, in grado di concludere più volte centrando lo specchio della porta avversaria nei primi due terzi di stagione.

Manchester City e Real Madrid, bombardieri d’Europa.

In prima posizione troviamo un’accoppiata composta dal Manchester City di Pep Guardiola, fin qui dominatore della Premier League, e dal Real Madrid di Zinedine Zidane che ha sì il secondo miglior attacco della Liga ma si trova attualmente al terzo posto lontanissima dalla vetta della classifica occupata dal Barcellona. A dispetto di chi pensa che i volteggi, gli arabeschi e il tiki taka non possano conciliarsi con la concretezza, i Citizens, miglior attacco del massimo torneo inglese con 82 reti all’attivo, e i Blancos, a quota 62 gol fatti, sono le squadre dei top 5 campionati europei che calciano maggiormente in porta. Sia gli inglesi che gli spagnoli infatti, nelle gare di campionato disputate fin qui in stagione, hanno centrano la porta avversaria con una media di 7,5 volte a partita. A differire sono però sia la percentuale di precisione (55,5% per De Bruyne e compagni contro il 53,3% delle merengues) sia per la percentuale di conclusioni totali poi tramutatesi in gol (21% per gli uomini di Guardiola, 17,9% per Cristiano Ronaldo e soci).

in foto: La top 5 d’Europa per tiri nello specchio nelle gare di campionato (fonte WhoScored)

‘Solo' terzo il Barça di Messi.

In terza posizione, con un margine davvero molto risicato rispetto al City e al Real, troviamo, invece, il Barcellona di Ernesto Valverde attacco più prolifico e in vetta alla Liga. I blaugrana nel massimo campionato spagnolo in questa stagione marciano con una media di 7,3 tiri nello specchio ad incontro. Sono 178 le volte in cui Lionel Messi e compagni nei match dell’attuale torneo hanno concluso nello specchio della porta su un totale di 295 tentativi per una percentuale di precisione del 60,3%, mentre è del 23,4% quella relativa alle conclusioni poi tramutatesi in gol.

Napoli: la precisione c’è ma segna meno di quanto potrebbe.

La quarta piazza, con una distanza ben più ampia, è occupata dall’attuale capolista della Serie A, vale a dire il Napoli di Maurizio Sarri. Per i partenopei, al momento 3° miglior attacco del torneo dietro a Lazio e Juventus, la media di conclusioni nello specchio a partita fatta registrare nelle prime 26 gare di campionato è di 7 ad incontro. Per quanto riguarda invece la percentuale di precisione tenuta fin qui dai vari Lorenzo Insigne o Marek Hamsik, solo per citarne alcuni, gli azzurri si attestano al 52,5% frutto dei 179 tiri nello specchio sulle 341 conclusioni tentate. A difettare rispetto a chi li precede in questa speciale classifica è anche il tasso di conversione in gol rispetto a tutti i tiri effettuati pari solo al 17,6%.

in foto: Tiri totali, tiri nello specchio, reti realizzate e tasso di conversione in gol in A (fonte Transfermarkt)

Psg e Bayern a braccetto, ma a Parigi si è più concreti.

Chiude questa top 5 un’altra accoppiata galattica composta dalle attuali dominatrici di Bundesliga e Ligue 1. In quinta posizione con 6.9 tiri nello specchio a partita troviamo infatti il Bayern Monaco di Jupp Heynckes e il Paris Saint-Germain di Unai Emery. Anche in questo caso a fare però la differenza tra le due compagini è sia la percentuale di precisione nelle conclusioni (49,5% dei tedeschi contro il 55,8% dei parigini che fanno addirittura meglio del City di Guardiola), sia per ciò che concerne il tasso di conversione in rete di tutti i tiri realizzati ad oggi nelle gare dei rispettivi campionati (17,1% per i bavaresi, e 24,4% per Neymar e compagni che superano in ciò anche il Barcellona).