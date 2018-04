Roberto Firmino e Mohamed Salah (entrambi autori di una doppietta nel 5-2 inflitto alla Roma nella semifinale di Champions) hanno conquistato le copertine dei giornali. L'egiziano, su tutti, è divenuto una sorta di idolo per gli inglesi che confidano in lui per avere un Pallone d'Oro che torni finalmente tra le mura della Premier League. Qualità, tecnica, velocità, intensità sono le armi del tridente costruito da Klopp che ha in Mané la terza freccia. Nel Liverpool che sogna la finale di Kiev, però, c'è ancora un altro protagonista che merita la luce dei riflettori: si tratta del 32enne centrocampista, James Milner.

Centrale di ruolo ma, all'occorrenza, può essere impiegato su entrambe le corsie in mediana. E' di Milner il nuovo record di assist realizzati in una singola stagione di Champions League, un dato statistico sottolineato dalla Uefa che ha messo a registro il 9° realizzato in questa edizione del Trofeo.

Maggior numero di assist in una stagione di Champions, la classifica

E' stato opera di Milner il cross che da calcio d'angolo ha innescato Roberto Firmino, autore del momentaneo 5-0 ai danni della Roma. Una traiettoria perfetta che gli ha permesso anche di battere il primato finora appannaggio di Wayne Rooney e Neymar. Erano loro, fino a martedì sera, gli assoluti dominatori della speciale classifica da quando è stato introdotto l'attuale formato della competizione nel 2003/2004.

9. James Milner (Liverpool), 701 minuti, 2017/18

8. Wayne Rooney (Man. United), 765 minuti, 2013/14

8. Neymar (Barcellona), 797 minuti, 2016/17

7. Roberto Firmino (Liverpool), 879 minuti, 2017/18

7. Ryan Giggs (Man. United), 605 minuti, 2006/07

7. Zlatan Ibrahimović (Paris Saint-Germain), 793 minuti, 2012/13

7. Xavi Hernández (Barcelona), 971 minuti, 2008/09