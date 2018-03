Un'Italia mondiale per aiutare l'Italia a risorgere e tornare grande. E' questo il progetto poi non tanto nascosto da parte della Federcalcio italiana che sta lavorando per il rilancio in grande stile. Nella settimana delle prime amichevoli – di lusso – da parte degli Azzurri guidati straordinariamente dall'ex ct Under21 Gigi Di Biagio, si accenna al progetto che si vorrebbe nascesse da qui alla prossima estate.

I due nuovi nomi: Buffon e Pirlo

Come in tutti i programmi che si presentano e che si rispettano ci sono anche nomi e cognomi cui affidarsi. Non quello del prossimo ct sempre velato dal mistero e dall'attesa visto che bisognerà comunque attendere la fine della stagione. Ma almeno dei protagonisti che si vorrebbero nel ‘Club Italia', come Andrea Pirlo e Gigi Buffon due straordinari ex che in caso di chiamata difficilmente risponderebbero di no.

Il nuovo progetto Italia

Campioni del Mondo nello staff

Mentre Buffon è ancora in campo – probabilmente per dare addio definitivo solo alla fine di quest'ultimo ciclo di amichevoli per cancellare l'onta della Svezia – si vocifera già dei suoi prossimi ruoli all'interno del panorama federale. Che oggi annovera anche altri ex campioni da Tommasi a Costacurta e che vuole Superman a disposizione, quale presenza propedeutica per eventuali altre chiamate importanti, come Ancelotti, Conte o Mancini i tre reali candidati alla panchina.

Buffon nel ‘Club Italia' Pirlo in Figc

A Buffon verrebbe consegnato il mazzo di chiavi del ‘Club Italia', la presidenza che sarebbe il grimaldello per altri incarichi futuri di maggior prestigio. Sempre che non continui la sua avventura con la Juventus dopo la fine di questa stagione. Altrimenti, tutto verrebbe semplicemente rimandato. Insieme a lui, la Figc studia anche il rientro di un altro campione del Mondo, Andrea Pirlo altro riferimento in campo che potrebbe diventarlo a livello di immagine.

La scelta del ct

Tutto ciò farebbe presagire ad un progetto più ampio dietro le quinte. Se ci fosse la conferma delle presenze di Buffon e Pirlo in Azzurro potrebbe diventare più facile convincere Conte e Ancelotti (ma anche Mancini) a prendere in reale considerazione il ruolo di nuovi commissari tecnici. Darebbe un segnale concreto di stabilità ma soprattutto di un progetto costruito su uomini di fiducia, dei campioni. Dei vincenti.