Un avvio di stagione eccezionale, poi un lieve appannamento cancellato nel primo incontro del 2018 da un poker che già fa parte della storia del campionato. E adesso Ciro Immobile guarda tutti dall’alto verso il basso nella classifica della Scarpa d’Oro, oltre che nella classifica dei cannonieri della Serie A. Immobile sogna lo scettro dei bomber europei e, numeri alla mano, sembra avere la possibilità di battere il record di gol di Higuain.

Immobile bomber vero e il poker alla Spal.

Ciro Immobile ha sempre segnato tantissimo, 28 gol con il Pescara di Zeman nel 2012, 22 con il Torino di Ventura nel 2014, che gli diedero il titolo dei cannonieri, e 23 nella passata stagione nel suo primo anno con la Lazio. Complessivamente nel 2017 Immobile ha realizzato 39 reti, un numero impressionante per un giocatore italiano. Il poker rifilato alla Spal gli ha permesso di superare e mettere a due lunghezze Icardi, con cui probabilmente lotterà per il titolo dei cannonieri fino alla fine.

In vetta nella classifica della Scarpa d’Oro.

Nei cinque principali campionati europei nessuno ha fatto meglio di Immobile, anche se due giocatori del campionato estone hanno già realizzato 27 reti, Prosa e Sappinen, ma il coefficiente di quel campionato è basso e per questo nella classifica della Scarpa d’Oro non sono tra i primi dieci. Alle spalle di Immobile c’è Cavani (19 gol in 18 partite). Il terzo posto lo condividono Icardi e Harry Kane, che ha segnato 18 gol in 19 partite con il Tottenham. Quinta posizione per Salah, autore di 17 gol con il Liverpool. Immobile ha alle spalle anche grossi calibri del calcio europeo come Lewandowski, Falcao, Cristiano Ronaldo, Suarez e Messi. La vittoria della Scarpa d’Oro a questo punto è un obiettivo, ma sullo sfondo c’è anche il record di gol in Serie A di Higuain.