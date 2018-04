Il derby di Roma potrebbe avere conseguenze tutt'altro che positive per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio rimasto a secco nello 0-0 contro la squadra di Di Francesco ha mostrato su Instagram i segni dell'ultima partita: due fasciature, una al collo del piede e l'altra al ginocchio. Un doppio problema fisico alla gamba destra che inevitabilmente potrebbe compromettere la sua presenza nella prossima sfida di campionato tutt'altro che semplice in casa della Fiorentina.

La partita contro la Roma si è rivelata tutt'altro che positiva per Ciro Immobile. Pochi palloni giocati dall'attaccante che ha mancato l'appuntamento con il gol in un paio di occasioni. Come se non bastasse, l'ex di Borussia e Siviglia, uscito all'82' in seguito all'espulsione di Radu ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici. Il tutto è stato mostrato su Instagram attraverso le ormai famose stories.

in foto: Immobile mostra in una storia su Instagram i segni del derby (foto https://www.instagram.com/ciroimmobile17/?hl=it)

Subito dopo la partita il centravanti della Lazio ha immortalato in una storia sul popolare social network i segni del derby. Immobile prima si è fatto fasciare il collo del piede destro, e poi anche il ginocchio della stessa gamba. Il tutto scherzandoci su con la frase "e siamo a quota 2". Niente di grave, ma due fastidi che potrebbero spingere la punta a saltare la delicata sfida infrasettimanale in casa della Fiorentina, appuntamento fondamentale per la corsa Champions.

Immobile a dubbio per Fiorentina-Lazio

Simone Inzaghi dunque non può che essere in ansia in vista della partita di mercoledì sera del Franchi tra Fiorentina e Lazio. Non c'è molto tempo in casa capitolina per recuperare le pedine in dubbio, tra cui probabilmente rientra anche Immobile. L'allenatore potrebbe dunque puntare su Caicedo con a supporto uno tra Luis Alberto e Felipe Anderson. Nel frattempo Ciro Immobile stringerà i denti e farà il possibile per essere in campo e provare a ritrovare la via della rete.