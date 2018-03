Quando qualche settimana tutti pensavamo che l’Atalanta potesse fare il colpaccio superando il Borussia Dormund nei sedicesimi di finale di Europa League, gran merito di quel sogno, era soprattutto di Josip Ilicic che in Germania, nella gara d’andata, realizzò una doppietta da sogno. Un calciatore, lo sloveno, che spesso si distingue per numeri d’alta scuola e prestazioni incredibili che ad oggi lo premiano come uno dei trequartisti più forti del nostro campionato.

La tripletta realizzata nella 29esima giornata di Serie A contro il Verona, è stato l’emblema della stagione di un calciatore che ad oggi si ritrova nella top 10 della classifica marcatori generale del campionato italiano con 10 marcature e al primo posto nella speciale classifica dei centrocampisti con il più alto numero di gol. Superato quindi Milinkovic-Savic che dopo la doppietta di Sassuolo si era portato in testa e che invece è rimasto fermo, a causa di un acciacco, fisico nel posticipo dell’Olimpico pareggiato dalla Lazio contro il Bologna. Ma allora vediamo chi sono i primi 5 centrocampisti goleador della nostra Serie A pronti ad insidiare Ilicic.

La continuità realizzativa di Josip

Dicevamo delle qualità di Ilicic che in pochissimo tempo è riuscito a conquistare la fiducia dei tifosi, della società e dell’allenatore, quel Gasperini che molte volte gli affida l’intero reparto d’attacco facendolo giocare da ‘falso nove’ lasciando in panca gente come Petagna e Cornelius.

Ma è evidente che, anche con una delle due punte in campo, proprio come accaduto ieri, l’ex Palermo e Fiorentina riesce ad esprimere comunque al meglio tutte le sue qualità, forse anche di più, agendo come jolly imprevedibile e pronto a svariare lungo l’asse delle difesa avversaria. Con la tripletta di domenica al ‘Bentegodi’, Ilicic ora si è portato a quota 10 gol in classifica marcatori, confermando di essere leader di questa speciale classifica dei centrocampisti con il più alto numero di marcature.

in foto: La top 5 dei centrocampisti goleador in Serie A (Transfermarkt)

Prima della gara contro l’Hellas, aveva segnato, sempre in trasferta, nella vittoriosa gara contro il Bologna per 1-0. In stagione aveva realizzato una doppietta contro la Lazio a Bergamo, questa è il suo primo tris di gol in stagione.

Milinkovic-Savic a secco ma pronto a riprendersi la vetta

Era rimasto fermo in panchina nella gara dell’Olimpico pareggiata 1-1 dalla Lazio contro il Bologna a causa di un acciacco fisico che l’ha tenuto fermo contro i ragazzi di Donadoni. Ma Milinkovic-Savic resta sempre una minaccia per Ilicic per la conquista della vetta della classifica marcatori dei centrocampisti con il più alto numero di gol realizzati. La doppietta contro il Sassuolo l’aveva infatti portato a quota 9 facendolo entrare anche nella top 10 della graduatoria generale dei goleador della Serie A.

Oggi è stato superato da Ilicic che proprio nella gara giocata contro dai due, in quell’incandescente Atalanta-Lazio terminato 3-3, diede battaglia al serbo con una doppietta replicata proprio dal centrocampista della Lazio in una sfida che mise in evidenza forse i centrocampisti più talentuosi della stagione 2017/2018 in Serie A.

Il jolly di Gasperini è Cristante

Fresco di convocazione con la nuova Nazionale di Gigi Di Biagio, proprio alla vigilia della partenza con gli azzurri in vista delle due amichevoli previste in questa settimana, Bryan Cristante ha colto l’occasione per mettere ancora una volta in evidenza il suo enorme valore e la sua grande vena realizzativa mostrata in questa stagione.

Anche per lui, contro il Verona, nel pesante 5-0 finale rifilato alla squadra di Pecchia, è arrivato un gol, il primo, che ha praticamente già chiuso la contesa e che ha portato il talentuoso centrocampista cresciuto nel Milan a quota 8 marcature in Serie A.

in foto: Il rendimento attuale di Cristante in stagione (Transfermarkt)

Numeri incredibili che ad oggi l’hanno messo al centro di diverse trattative in cui l’ex Benfica, Palermo e Pescara, potrebbe essere inserito e dove, ad essere interessati alle sue prestazioni, sono soprattutto i top club con la Juventus in testa che sarebbe pazza delle giocate del giovane Bryan.

La conferma Khedira per Allegri

Se Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, dovesse affrontare una guerra (in senso calcistico del termine) l’uomo che a prescindere porterebbe sempre con sé, sarebbe ovviamente Sami Khedira. Un calciatore, il tedesco, sul quale l’allenatore bianconero ripone grandissima fiducia schierandolo sempre, anche quando magari, a causa delle sue sempre precarie condizioni fisiche, dovrebbe essere risparmiato e dunque preservato.

I 6 gol realizzati in Serie A, sono, in questo senso, lo specchio di un calciatore unico nel suo genere, capace di saper leggere al meglio le giocate e i tempi di inserimento che l’hanno visto spesso andare in gol. Importante è stata la sua tripletta a Udine contro i friulani allenati allora da Delneri che confermarono, se ancora ce ne fosse bisogno, l’utilità imprescindibile di questo calciatore al centro degli automatismi tattici di Allegri.

Barak e Hamsik al pari di Khedira

Ma Khedira non è stato, ad oggi, sicuramente l’unico centrocampista ad aver realizzato 6 gol in campionato. A fargli compagnia infatti, c’è un altro grande veterano della nostra Serie A come Marek Hamsik che con queste marcature realizzate ha anche raggiunto il singolare record di gol con la maglia del Napoli superando anche un monumento come Maradona.Oggi è a caccia del gol numero 100 in Serie A che stenta ad arrivare, anche se i tifosi del Napoli sognano di vederglielo realizzare magari nella gara più importante, quella dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Una gara che è praticamente uno spareggio scudetto. Ma oltre a questi due grandi specialisti del gol troviamo, sempre a quota 6 gol, in questa speciale top 5, anche la sorpresa di questo campionato, ovvero quell’Antonin Barak che soprattutto dopo la cura Oddo, nell’Udinese, pare essersi svegliato e diventato uno dei centrocampisti più forti del campionato attirando, anche lui, le attenzioni delle grandi.