Patrice Evra sicuramente sognava un finale di carriera di tutt'altra caratura. E invece il terzino francese deve fare i conti con quella che sembra una vera e propria bocciatura, dopo la brutta figura rimediata a Marsiglia con il calcione al tifoso. Il West Ham, ovvero il club che lo aveva ingaggiato da svincolato lo scorso febbraio, ha deciso di non rinnovare il contratto dell'ex di Manchester United e Juventus che dunque può considerarsi a tutti gli effetti svincolato.

Patrice Evra scaricato dal West Ham

Gli Hammers hanno deciso un po' a sorpresa di puntare su Patrice Evra nello scorso febbraio. Il club londinese ha messo le mani sul calciatore svincolato dopo il licenziamento dal Marsiglia a causa di un alterco con un tifoso culminato con un calcione rifilato al volto del sostenitore. Nella sua esperienza bis in Premier, dopo quella allo United, il 37enne ha deluso le aspettative. A tal proposito il West Ham ha fatto sapere che il contratto del difensore francese, cosi' come quello di James Collins, non sarà rinnovato.

Perché Evrà non rinnoverà con il West Ham

La scelta del club inglese è legata alle prestazioni non esaltanti dell'esperto calciatore francese. Quest'ultimo dallo scorso febbraio ha collezionato appena 5 presenze, senza lasciare il segno. Ecco allora che il West Ham ha deciso di non proporre ad Evra il rinnovo del contratto per un'altra stagione concedendogli dunque il benservito. Al momento l'ex calciatore della Juventus è a tutti gli effetti disoccupato.

Quale futuro per Evra

Sono lontani i tempi dei successi con lo United in patria e in Europa, e con la Juventus per la grande gloria transalpina. Evra dovrà ora decidere il suo futuro che potrebbe essere arrivato ad un bivio. Da un lato la possibilità di continuare a giocare magari in un campionato "esotico" o di secondo livello, dall'altro la possibilità di appendere le scarpette al chiodo e intraprendere chissà, alla luce del suo temperamento, una carriera da allenatore