Che un calciatore, preso dalla tensione, possa non essere felice di essere sostituito ci può stare. Che lo faccia senza nemmeno degnare di uno sguardo l'allenatore, che lo attende a bordo campo e gli porge la mano, non ci può stare. Che Mario Rui – onesto calciatore che suda la pagnotta – si rivolga in quel modo a Carlo Ancelotti – allenatore che ha vinto tutto – può significare due, tre di cose: a) meglio se vai sotto la doccia a schiarirti le idee, perché questa volta l'hai fatta grossa… anche peggio di quel tiro sbilenco spedito in Curva a San Siro; b) se il tuo procuratore crede che sei a livelli di Marcelo e nemmeno tanto distante da Paolo Maldini allora cambia squadra (o cambia procuratore); c) restare un po' in panchina potrebbe essere salutare considerati gli straordinari fatti per l'assenza di Ghoulam.

Cosa ha fatto il difensore portoghese? Basta dare un'occhiata a quanto accaduto nel finale di Milan-Napoli, in quella porzione di gara nella quale è successo di tutto (compresi espulsione di Fabian Ruiz e poi Ancelotti). Al momento della sostituzione, ha preso male la decisione del tecnico e ha ignorato Carlo Ancelotti che aveva scelto di dare spazio a Ghoulam. Dalle immagini si vede come Mario Rui eviti di stringere la mano all'allenatore passandogli accanto e restando con le spalle voltate anche quando il tecnico lo richiama. Il calciatore ha poi preso posto in panchina col volto corrucciato e senza mai rivolgere un cenno al tecnico.

Una prestazione con luci e ombre per il terzino ex Empoli, chiaramente troppo nervoso quando ha visto che sulla lavagnetta elettronica c'era il suo numero. Ci sarà in campo contro il Milan martedì sera in occasione della sfida di Coppa Italia? Non resta che attendere qualche ora per capire quali saranno le scelte…