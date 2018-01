Il Vicenza è a un passo dal fallimento. La gloriosa squadra veneta, che ha lanciato Paolo Rossi e Roberto Baggio e che una ventina d’anni fa vinse la Coppa Italia potrebbe chiudere i battenti. La trattativa per il passaggio di mani della società sta avanzando, ma la fine del club sembra comunque vicina. Intanto la squadra ha deciso di scioperare per il mancato pagamento degli stipendi, che non vengono saldati dal mese di settembre. Sabato i biancorossi non giocheranno il derby di Coppa Italia con il Padova.

La situazione del Vicenza.

Giovedì mattina Cinzia Tosini, consulente del proprietario Fabio Sanfilippo, ha convocato il d.s. Zocchi, il team manager Ometto, l’allenatore Zanini, e i giocatori Giacomelli, De Giorgio e Malomo, arrivati in sede con Grazioli e Sartori dell’AIC. Con tutti loro ha parlato l’avvocato Polato, socio di Vi.Fin, la vecchia proprietà, e ha detto sta cercando di recuperare 30mila euro. Ma quella cifra non basta. La consulente di Sanfilippo ha messo in contatto il gruppo con una persona, rimasta anonima, che ha chiesto di protrarre i tempi fino a martedì, giorno in cui può pagare gli stipendi. La cifra da sborsare è ingente, 120 mila euro solo per una mensilità. I rappresentanti dell’AIC però sono rimasti molto delusi

L’incontro è stato deludente, quasi farsesco. Vogliono far giocare la Berretti con il Padova, e non va bene. Perché così si falserebbe la regolarità della competizione. Dovessero farlo se ne assumeranno la responsabilità, pensino a pagare almeno quello che hanno chiesto i giocatori, che in quel caso giocheranno con il Padova: la loro disponibilità è sempre massima.

Le parole del tecnico Zanini.

Il silenzio-stampa è stato intanto imposto ai tesserati. Ma prima che scattasse il tecnico Zanini ha rilasciato un’intervista a Radio24 e ha parlato della difficile situazione economica dei suoi calciatori: “Non i vergogno a dire che ho parlato con i proprietari di casa di alcuni ragazzi in arretrato con gli affitti per pregarli di pazientare. 1000, 1500 euro al mese e non vedono lo stipendio da mesi”.