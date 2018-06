Antonio Conte è senza panchina? Non si sa. L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è ancora sotto contratto con il Chelsea ma sa bene che non siederà più sulla panchina di Stanford Bridge. In realtà, quella dei Blues è ancora roba sua ma dovrebbe essere solo una questione di ore affinchè un connazionale, ovvero Maurizio Sarri, possa toglierla di mano. Conte ha vinto una Premier League e una FA Cup in due anni a Londra ma rischia seriamente di rimanere senza squadra per la prossima stagione e prima dell’arrivo di Julen Lopetegui al Real Madrid, con tutta la storia che c'è stata dietro, sembrava addirittura vicino al timone del club di Chamartin. Tutto svanito, tutto sfumato.

Secondo quanto riporta Diego Torres, corrispondente a Krasnodar di El Pais, l’allenatore italiano sarebbe stato scartato per la panchina del Real Madrid per via delle impressioni poco positive sul suo conto ricevute da parte di Sergio Ramos e dai calciatori iberici in forza ai Blues. Torres non specifica quali siano stati i calciatori interpellati, ma la situazione farebbe pensare che a dare la spallata definitiva alle ambizioni dell'ex tecnico della Juventus di allenare la Casa Blanca possa essere stata una valutazione di gruppo.

Il fatto che tutti gli spagnoli del Chelsea, a parte Azpilicueta, hanno avuto modo e maniera di scontrarsi con l’allenatore nel corso delle due stagioni al timone a Stamford Bridge è sintomo di malcontento e anche uno come Alvaro Morata, arrivato a Londra con la fanfara per volontà del tecnico e poi andato in rotta di collisione proprio con l'uomo che lo aveva voluto alla Juve, fa capire un po' lo spirito che si è creato intorno al personaggio Conte. Se a decidere le possibilità di vedere Antonio Conte al Santiago Bernabeu doveva essere Sergio Ramos allora non saremmo andati neanche troppo in là con la fantasia ma la realtà vede sempre un Florentino Perez che va a prendere quello che vuole e ha fatto così anche con Lopetegui.