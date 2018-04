Il post partita della sfida dei quarti di Champions tra Real Madrid e Juventus è stato focoso ed è passato alla storia di questa stagione, ed è già parte della storia delle sfide internazionali del club campione d’Italia. I bianconeri riescono a pareggiare lo 0-3 incassato all’andata, ma nel recupero l’arbitro Oliver decreta un calcio di rigore per i blancos. Dubbi ancora adesso ci sono sulla decisione del fischietto inglese. Dopo quella decisione è accaduto di tutto. Buffon viene espulso, Benatia è stato graziato perché il secondo giallo non è arrivato. Ronaldo poi segna e il Real passa. Tra l’assegnazione del rigore e la trasformazione del portoghese alcuni calciatori della Juventus, secondo quanto riporta una tv spagnola, avrebbero cercato di rovinare il dischetto del rigore.

Benatia commette un fallo su Lucas Vazquez, per l’arbitro è rigore. Buffon si arrabbia e viene espulso. L’arbitro viene assalito, la mischia che ne viene fuori è incredibile. La decisione dell’arbitro è irrevocabile. Tra l’uscita dal campo del capitano juventino e l’ingresso in campo di Szczesny per Higuain c’è un’altra mischia tra i calciatori delle due squadre che secondo la tv spagnola El Chiringuito sarebbe nata perché alcuni calciatori bianconeri hanno cercato di rovinare il punto esatto del dischetto del rigore. Dopo il match quella tv ha mostrato un video in cui si vede Chiellini cercare di danneggiare la zolla del dischetto. Asensio è il primo ad accorgersene, Lucas Vazquez va a risistemarla. Poi CR7 calcia e segna.

Il Real si qualifica per le semifinali per l’ennesima volta, la Juventus è beffata, anche se resta una grandissima partita, forse la migliore dell’era Allegri. Dopo il match le polemiche infuriano. Allegri si lamenta per un rigore non assegnato nella gara d’andata per un fallo su Cuadrado, il presidente Agnelli se la prende con il designatore Uefa Collina, mentre Buffon attacca l’arbitro Michael Oliver.