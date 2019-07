Il trasferimento di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid al Barcellona è stata una vera e propria telenovela ma, a quando pare, non è ancora finita. L'attaccante francese ha già fatto il suo esordio con il club catalano in amichevole contro il Chelsea ma l'Atlético nei giorni scorsi avrebbe inoltrato una richiesta ufficiale alla Liga per avere i 200 milioni della clausola rescissoria e non i 120 validi dal primo luglio. Secondo i colchoneros il club di Josep Maria Bartomeu ha concluso i dettagli dell'affare con le Le Petit Diable a primavera e ha solo ufficializzato l'acquisto il 12 luglio, quindi ha trattato con il calciatore nel periodo in cui era ancora valida la clausola.

Tebas: È possibile bloccare il trasferimento

Secondo quanto ha confermato il numero uno della Liga, il presidente Javier Tebas, il trasferimento dalla capitale spagnola a Barcellona del calciatore campione del mondo potrebbe essere bloccato. Insomma, dopo i primi minuti con la casacca blaugrana potrebbe arrivare la beffa per il Barça e Griezmann visto che, ai microfoni di Radio Onda Cero, Tebas ha confermato che c'è la possibilità di bloccare l'operazione di mercato e di non far scendere in campo l'attaccante ex Atletico Madrid e Real Sociedad fino a nuovo ordine:

L'Atletico ci ha chiesto di bloccare il trasferimento di Griezmann al Barcellona. È possibile farlo. Un meccanismo è stato avviato e gli organi preposti dovranno risolvere la situazione. Io non ho elementi di giudizio.

La Liga non ha ricorsi dell'Atlético su Griezmann

Intanto dal Mundo Deportivo, quotidiano catalano molto vicino alle vicende del Barcellona, fanno sapere che non ci sarebbero ricorsi da parte dell'Atletico Madrid su Griezmann o qualsiasi richiesta formale da parte del club rojiblanco sull'attuale giocatore del Barça affinché non giochi.