Continua la nostra panoramica nei settori giovanili italiani alla scoperta di quelli che si spera saranno i campioni del domani. Questa volta ad attirare la nostra attenzione è stato un ragazzo del vivaio del Torino con un trascorso nell’Inter. Il suo nome è Karlo Butic, attaccante croato classe ‘98, che in questo primo scorcio di stagione sta facendo molto bene con la Primavera allenata da Federico Coppitelli. Andiamo adesso a scoprire insieme alcune curiosità sul giovane centravanti granata.

Butic: il bomber croato scartato dall’Inter.

Per tutti è già nata una stella. Già, un talento formidabile che già sta facendo strizzare gli occhi a diversi talent scout d’Europa. Il suo nome è Karlo Butic, forse a qualcuno non dirà nulla, ma questa punta centrale, arrivato in Italia la scorsa stagione, venendo prelevato dall’Inter dai croati dallo Zadar, inizialmente non ha poi avuto questa grande esplosione come tutti si aspettavano, è stato infatti fin troppo, quasi a sorpresa, in ombra. Fu aggregato alla formazione Primavera, e propri fra i talenti del vivaio interista, Butic non ha purtroppo vissuto la sua migliore stagione, dovendo fare i conti con l’esplosione del suo compagno di reparto, Andrea Pinamonti.

In estate però è stato il Torino a puntare su di lui e, fino ad oggi, i fatti hanno dato ragione ai granata. Per l’attaccante croato infatti, sono già 11 goal e 2 assist in 17 partite tra Campionato e Coppa. Un inizio di stagione straordinario che sta confermando le qualità dell’ariete ex Inter che adesso si candida seriamente per entrare a pieno regime anche nelle grazie di Mihajlovic magari per prendere le veci di Belotti.

Il ‘nuovo’ Darko Kovacevic.

Per arrivare però a poter candidarsi per la numero 9 del Torino ancora gelosamente custodita dal ‘Gallo’ Belotti, Butic dovrà dimostrare di essere in grado di poter giocare anche contro le forti difese del campionato italiano. Un aspetto che però non sembra spaventare molto l’ariete della Primavera granata. Il croato, classe 1998, può infatti contare su un fisico possente, molto forte quando si mette di spalle al difensore e abilissimo nel riuscirsi a smarcare e sfoderare il suo mancino perfetto.

Un giocatore che per caratteristiche sia fisiche che tecniche a molti addetti ai lavori ricorda l’ex calciatore serbo passato anche in Italia con le maglie di Juventus e Lazio, Darko Kovacevic. Un attaccante su cui il Torino adesso sta puntando seriamente e da cui si aspetta davvero molto.

Cairo si coccola il suo attaccante conteso in Bundesliga.

L'ottimo rendimento avuto dal centravanti non è passato inosservato e in Bundesliga lo Stoccarda e il Lipsia sarebbero pronte a formulare un'offerta milionaria per acquistare già a gennaio il calciatore classe 1998. Difficile che Butic possa lasciare però il Torino nei prossimi mesi. In casa granata sono in molti a credere in lui e nelle sue qualità ma, dopo appena mezza stagione, potrebbe far fare al presidente Urbano Cairo una plusvalenza milionaria.

in foto: Il rendimento stagionale di Karlo Butic (fonte Transfermarkt)

Viareggio d’oro, bomber assoluto nel 2017.

Croato, punta centrale, di mestiere bomber. Arrivato nell’estate 2016 all’Inter Butic non ha sempre avuto vita facile. E infatti, a causa anche della grande concorrenza in squadra (Pinamonti, Souarè) non ha impressionato fin da subito con solo una segnatura in 6 sfide nel Girone C del campionato Primavera prima della sua esplosione o, almeno, del suo exploit sul terreno del Viareggio.

Durante la “Coppa Carnevale”, infatti, in assenza di Pinamonti, l’attacco nerazzurro è passato per i suoi piedi, per la sua fisicità, la sua bravura di testa e la qualità del classe ’98 che, in 5 gare, ha messo a segno 6 gol portando i suoi ad un passo dalle semifinali e trasformandosi da brutto anatroccolo in un principe, tutto nerazzurro. Un principe che non ha avuto poi la conferma a Milano ma che ora prepara la vendetta, magari chissà anche nel prossimo torneo di Viareggio, agli ex compagni meneghini.

Valore di mercato, Butic a quota 125mila euro.

I siti specializzati sono abbastanza concordi: Butic vale, eppure tanto. E sì perché la cifra della sua quotazione attuale non è da poco con, per strapparlo dal Toro, qualcosa come 125mila euro, soldi che ci sembrano anche inferiori al suo reale valore o, almeno, al suo concreto apporto alla squadra col croato autore, fra campionato e Coppa, di 16 gol in 17 partite totali. Un rendimento eccellente che, dovesse continuare, potrebbe garantire l’esplosione del suo valore verso l’alto con la consapevolezza, sponda granata, di aver bene investito puntando sull’ex Inter.