Donne e motori. Spesso un binomio vincente, ma anche donne e pallone non scherza visto che l'universo femminile gravita sempre più attorno al mondo del calcio e se ne nutre e alimenta grazie a giornaliste, opinioniste, conduttrici e presentatrici che hanno riempito il piccolo schermo all'interno di trasmissioni a tema in canali tematici aziendali e non. Così da scatenare i sogni di migliaia di tifosi con la loro leggerezza, un pizzico di professionalità, tanta bellezza e qualche epic fail che non gusta mai per renderle più ‘umane' e gradevoli rispetto ai loro colleghi maschi, troppo spesso soloni saccenti incapaci di sorridere e prendersi meno sul serio. E oltre a riempirsi gli occhi con le fattezze delle varie Ilaria d'Amico o Diletta Leotta, i tifosi da oggi possono anche fregiarsi di averle nei propri colori, visto che si è scoperto quali siano le loro preferenze tra le squadre di Serie A.

Ovviamente non c'è nessun segreto di Stato, anzi. Soprattutto per coloro che lavorano all'interno dei vari canali aziendali tematici come per Jtv, diretta da Claudio Zuliani e che annovera tra i volti femminili più amati, Monica Somma ovviamente gran tifosa juventina. Dirimpettaia di Monica, c'è Benedetta Radaelli volto di MilanTv (ex Milan Channel) da sempre tifosissima rossonera.

C'è anche però la tifosa che non ti aspetti, come Sarah Castellana di "Quelli che il Calcio" il cui cuore batte per i colori rosanero del Palermo. Così come Mikaela Calcagno che dagli studi di Premium Calcio è rimasta fedele alle proprie origini e radici liguri, tifando Sampdoria. Mentre la collega Eleonora Boi tifa Cagliari, spiazzando tutti gli altri tifosi che se la sono contesa per tanto tempo.

Restando sulle televisioni non aziendali ecco un altro volto amato dai tifosi e puntualmente accostato ad una squadra di calcio: Jolanda De Rienzo, bellissima giornalista di Sportitalia, ha svelato una sua grande passione, quella per il Napoli. Sempre al Sud batte il cuore anche della bella Diletta Leotta, altra bellezza sportiva che tifa per il Catania, la città delle sue origini. Infine, uno dei volti femminili storici del calcio italiano, Paola Ferrari che ha confessato invece di amare altri colori, quelli del Milan.

Tra tanti outing resta però un dubbio, quello legato a Ilaria D'Amico. Che non si è mai sbilanciata nel tifare una squadra rispetto ad un'altra. La conduttrice del programma principe di Sky Sport ha le idee chiare al riguardo anche se nella vita si accompagna a Gigi Buffon e molti la indicano come tifosa bianconera: "Il mio maestro Gianfranco De Laurentiis me lo dice spesso: se fai arrabbiare tutti sei sulla buona strada…” .