Mbaye Niang ha iniziato farsi conoscere anche in Francia e a causa del ritardo all’allenamento è stato escluso dalle convocazioni per la gara tra Caen e Rennes. A riportarlo è Bein Sports. L'attaccante senegalese, che l’anno scorso era in forza al Torino, è stato sanzionato dal tecnico Sabri Lamouchi. Il classe 1994, dopo una stagione deludente in granata, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al club francese per una sua volontà di ritornare nel paese transalpino ma questa nuova esperienza non sta andando proprio nel migliore dei modi: Niang, fino a questo momento, ha collezionato solo due partite nelle quali è partito come titolare e ha totalizzato 340′ nelle prime 12 giornate di campionato segnando solo un goal. Nonostante il cambio squadra le prestazioni di Niang non sembrano migliorare e anche fuori dal campo la situazione non sembra essere quella che ci si aspettava dopo il suo ritorno in Francia. Il Rennes ha battuto 2-1 il Caen: goal di Hunou e Sarr.

Rennes, il riscatto di Niang è più lontano: Toro in difficoltà

Il tecnico rossonero Sabri Lamouchi, ex centrocampista di Inter e Parma, oltre ad averlo escluso dal gruppo per questa granata lo sta relegando spesso in panchina facendolo entrare a gara in corso. In un'intervista di qualche tempo fa, però, l'ex esterno di Milan, Genoa e Toro ostenta una certa calma: "La cosa più importante è lavorare per la squadra, il mio primo gol su azione arriverà quando meno ce lo si aspetta. Ma è sicuro che segnerò". È difficile pensare, ad oggi, che lo Stade Rennais possa pagare i 15 milioni di euro necessari a riscattare il senegalese dal club granata: la società piemontese non può che sperare in una seconda parte di stagione sensazionale, altrimenti Niang tornerà a casa e non sarà facile piazzarlo.