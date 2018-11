Mentre il papà Paul è alle prese con l'ennesimo problema, legato questa volta al prossimo processo per presunta violenza sessuale, Bianca Gascoigne fa impazzire ancora una volta i social network. L'ex modella 32enne ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram uno scatto hot, mettendo in bella vista il suo Lato B. Una posa in mini-bikini che ha scatenato i suoi tantissimi followers, ancora una volta.

in foto: Foto https://www.instagram.com/p/BqVWB0DnOOq/

Bianca Gascoigne, selfie hot su Instagram con lato B in primo piano

Bianca Gascoigne, figlia dell'ex grande gloria del calcio inglese con un passato anche nella Lazio, è una celebrità sui social. La 32enne che vanta un passato da modella e attrice ha ancora una volta catalizzato l'attenzione dei suoi followers su Instagram pubblicando una foto provocante. Un selfie davanti allo specchio per Bianca Gascoigne che con indosso un mini-costume verde ha mostrato in primo piano il suo Lato B. Come da previsioni, pioggia di like e commenti sulla foto.

Chi è e cosa fa Bianca Gascoigne, figlia di Gazza

Bianca Gascoigne è la figlia di Paul, celebre ex calciatore della Lazio e della nazionale inglese. Passato da modella, attrice e attuale influencer su Instagram, la biondissima 32enne si è resa protagonista anche di una curiosa iniziativa pochi anni fa, aprendo un night club, il Gaslight of St. James. Per promuovere lo stesso la Gascoigne ha realizzato un book fotografico, che all'epoca ha fatto molto discutere: immagini definite "senza stile" per la Gazza junior, in posa con le ragazze che lavoravano nel locale.

Nuovi guai per Paul Gascoigne

Al contrario della figlia, ha poco da sorridere Paul Gascoigne. Dopo i problemi con l'alcolismo, nuovi guai per la grande gloria del calcio inglese, che a 51 anni, dovrà comparire davanti al giudice in un processo per violenza sessuale il prossimo 11 dicembre. I fatti risalgono allo scorso 20 agosto quando una donna denunciò ‘Gazza’ per un abuso su un treno tra York e Durham. Accuse ritenute fondate e da qui il processo