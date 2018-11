Un gol per sperare nel successo, che poi è sfumato dieci minuti più tardi per il rigore segnato da un avversario. Fabio Quagliarella ha lasciato il segno anche in questo ultimo derby della Lanterna trovando il giusto movimento sotto porta e fulminando Radu per la rete del momentaneo 1-0. Che gli è valso l'ennesimo passo in avanti nella classifica dei bomber di sempre.

Adesso, il centravanti di origini napoletane è salito a quota 132 goal che lo conferma sempre più leader nella classifica dei bomber in attività. Ma soprattutto lo ha fatto salire di altre posizioni in quella assoluta dove si attesta al 37° posto assoluto, raggiungendo un altro mito delle aree di rigore del nostro campionato: Alessandro ‘Spillo' Altobelli.

Per Fabio Quagliarella dunque è stata una serata, l'ennesima, da incorniciare anche se il successo non è arrivato in un derby in cui il Genoa ha giocato a tratti anche meglio (e meritando di più) della Sampdoria. Una rete ‘normale', nulla di particolare, ma che comunque ha acceso la miccia del match e ha permesso all'attaccante blucerchiato di chiudere tra i migliori in campo.

Il gol è il 132° in carriera e al momento condivide la nuova posizione con ‘Spillo', bomber di razza e campione del Mondo 1982. Altobelli ha segnato le sue reti soprattutto con la maglia dell'Inter ma anche con quella del Brescia e della Juventus. Per Quagliarella ci sono stati più giri per l'Italia del pallone: dalla Sampdoria al Napoli, dalla Juventus al Torino e l'Udinese.

La classifica dei bomber in attività

132 Quagliarella [37° posto assoluto, insieme a Borel e Altobelli]

117 Icardi [53° posto assoluto, insieme a Balbo]

116 Higuain [55° posto assoluto, insieme a A. Mazzola]

109 Pellissier [67° posto assoluto]

102 Hamsik [80° posto assoluto]

092 Immobile [94° posto assoluto]

091 Matri [95° posto assoluto]