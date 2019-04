In Austria l'hanno già ribattezzata la maledizione della Champions. Tant'è che se i soldi non fanno la felicità quelli dello sponsor Red Bull non sono mai bastati finora ad aiutare il Salisburgo a raggiungere la fase a gironi della Coppa. Undici tentativi andati a vuoto nonostante il club della capitale abbia conquistato ben 9 titoli in patria da quando, 14 anni fa, la Casa produttrice della bevanda energetica ha preso il controllo della società.

La maledizione della Champions per il Salisburgo

Nel 2006 ci provò Giovanni Trapattoni a spezzare l'incantesimo ma dovette inchinarsi al Valencia. Un anno più tardi gli austriaci ci riprovarono ma pagarono dazio allo Shakhtar nonostante la vittoria nella gara di andata. Un copione che s'è ripetuto con straordinaria sequenza anche negli anni successivi anche al cospetto di avversari meno quotati dal punto di vista tecnico: Maccabi Haifa (2009), Hapoel Tel Aviv (2010), Malmö (due volte), Dudelange (2012), Rijeka (2017) e nella scorsa estate la Stella Rossa Belgrado (poi protagonista nel gruppo del Napoli di Ancelotti con Liverpool e Psg).

Gli austriaci rischiano un'altra beffa anche quest'anno

C'è la possibilità nefasta che il Salisburgo venga beffato di nuovo? Sì. Molto è dovuto ai risultati ottenuti dall'Ajax (elimnata la Juventus) e dal Tottenham (eliminato il Manchester City) nei quarti di finale. In Austria la semifinale tra olandesi e Spurs è considerata una partita da incubo. Il motivo? E' nel regolamento.

Perché Ajax-Tottenham fa tremare il Salisburgo

Da quest’anno la squadra campione d’Austria è qualificata di diritto alla fase a gironi e non dovrà più affrontare i preliminari. Il punto è che se a vincere la Champions dovesse essere l'Ajax il Salisburgo sarebbe condannato ai playoff. Perché? Ecco la spiegazione: in eredivisie (il campionato olandese) la squadra campione partecipa agli spareggi ma i lancieri verrebbero promossi alla fase a gironi al posto degli austriaci in caso di trionfo a Madrid il 1° giugno.