Alla fine il Paris Saint Germain si è salvato. La terza sconfitta in campionato può aspettare perché con il Saint Etienne è arrivato il pareggio, un punto, rimediato nel finale, nei minuti di recupero. Laddove non sono serviti Di Maria, Mbappè, Cavani ci ha pensato il povero Debuchy che all'ultimo istante ha commesso il più classico degli errori, segnando nella propria porta.

Il Psg non perde mai

Così, per il Psg è arrivato ancora un punticino, che smuove la classifica e che gli permette di restare isolato in vetta alla Ligue1 che domina dall'alto dei suoi 84 punti rimediati in 32 incontri, con ben 96 reti fatte e solo 22 subite. Frutto di 27 vittorie, 3 pareggi e solo 2 ko. In attesa di festeggiare in modo matematico all'ennesimo titolo nazionale.

Ma nell'anticipo della 32a giornata, i parigini hanno rischiato davvero il tracollo contro il St Etienne che poco ha da dire in questo campionato, nono in classifica lontano dalle zone paludose della retrocessione ma anche da quelle dell'Europa per il prossimo anno. I padroni di casa giocano meglio, costruiscono, segnano, sbagliano ma alla fine vengono comunque puniti oltremodo.

L'impresa fallita al 92′

Il Saint-Etienne di Gasset domina il match per lunghi tratti, passa in vantaggio, sbaglia un rigore e gioca in superiorità numerica dal 41’ del primo tempo per il doppio giallo subito da Kimpembe. Emery però ha il merito di crederci comunque e nella ripresa getta nella mischia Cavani. Ma proprio il Matador fallisce la più facile delle occasioni, a porta spalancata su servizio di Di Maria. La sconfitta sembra inevitabile ma alla fine arriva l'1-1 per una clamorosa autorete di Debuchy e il pubblico dell’ASSE vede sfumare una vittoria sulla capolista PSG attesa nove anni e mezzo

Il tabellino

Saint-Etienne (4-2-3-1): Ruffier; Debuchy, Subotic, Perrin (c), Gabriel Silva; M’Vila, Selnaes; Hamouma (68’ Tannane), Cabella, Monnet-Paquet (57’ Ntep); Bamba (82’ Pajot). All. Gasset

PSG (4-3-3): Areola; Meunier, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa; Lo Celso, Diarra (46’ Thiago Silva), Rabiot; Pastore (68’ Cavani), Mbappé, Di Maria. All. Emery

Arbitro: Nicolas Rainville

Gol: 17’ Cabella (S), 92′ aut. Debuchy (S)

Note: al 41’ espulso Kimpembe (P) per doppia ammonizione; ammoniti Kurzawa, Pastore, Diarra, Selnaes