Quattro calciatori del ‘suo' Napoli. Quattro fedelissimi della squadra che Maurizio Sarri aveva calibrato con precisione millimetrica. Quattro moschettieri di un triennio iniziato con il record di Higuain, proseguito con l'esplosione di Mertens e concluso con uno scudetto sfumato per un soffio. Il belga è stato il fiore all'occhiello del tecnico toscano: lo ha trasformato da alternativa a Insigne, a spalla del Pipita in vero nove. Un attaccante capace, nonostante la stazza, di far valere armi come velocità, senso della posizione, capacità di palleggio, fiuto del gol per vestire i panni della prima punta. Una scoperta e una risorsa che l'ex allenatore dei partenopei vorrebbe potare con sé nella nuova avventura in Inghilterra.

Il Chelsea deve prima risolvere il contratto di Conte. Poi potrà dare il via libera ufficiale al neo tecnico nel frattempo – come si apprende dai tabloid – ne ha recepito le richieste e proverà ad accontentarlo non senza qualche riserva sui nomi indicati nella piccola lista della spesa. Passi pure per il belga, le perplessità maggiori fanno riferimento a Hysaj (laterale destro che lavora con Sarri dai tempi di Empoli), Callejon (l'ala imprescindibile nel meccanismo di gioco) e ad Albiol (l'ex difensore del Real Madrid giunto con Benitez e colonna della rosa). Per la serie: ma siamo sicuri che con rinforzi del genere possiamo fare il salto di qualità? Dubbi che restano e fanno il paio con le clausole rescissorie (abbastanza basse) necessarie per liberare i calciatori dal vincolo con gli azzurri.

Un centinaio di milioni per 4 giocatori. Per un club come il Chelsea non è impossibile reperire risorse del genere: 30 milioni per Mertens (il tempo per esercitare la clausola è scaduto e adesso serve trattare direttamente con De Laurentiis); 23 milioni per Callejon; 6 milioni per Albiol e poi ci sarebbero da sborsare una cinquantina di miliori per Hysaj. Il rischio ‘saccheggio' c'è considerato che già Jorginho (altro alfiere del Napoli di Sarri) è destinato a dire addio alla maglia azzurra: la transazione con il Manchester City è giunta agli sgoccioli e per 55 milioni sbarcherà in Premier.