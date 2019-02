"Sciabolata morbida" oppure " ‘ccezionale!". Sono solamente alcune delle frasi che hanno reso celebre il giornalista e commentatore sportivo Sandro Piccinini, voce Mediaset per moltissimi anni nel raccontare le partite più importanti trasmesse dalle reti della televisione privata. Da un anno a questa parte, ha deciso di fermarsi, prendersi una pausa e restare lontano da microfoni, cuffie e partite di calcio da commentare.

Ma Sandro Piccinini tornerà in televisione, per la gioia del pubblico calcistico che lo ha sempre amato. Non lo farà che per qualche ora ma tanto basta per aver destato interesse e curiosità un suo post via social in cui annuncia il ritorno davanti al piccolo schermo senza svelare però, dove e quando.

Il botta e risposta via Twitter

Un mistero che è stato svelato qualche ora dopo dalla stessa Sky che ha pubblicato un tweet di risposta a quello di Piccinini inscenando un simpatico botta e risposta sui social network. "Domenica sera un vecchio amico mi costringerà ad interrompere per qualche ora l’anno sabbatico… Ci vediamo dopo #NapoliTorino #indovinailcanale". Questo il divertito post pubblicato dal giornalista.

Poco dopo risolto il piccolo mistero: Sandro Piccinini viene rilanciato dall'account di Sky Sport che domanda: "Ci vediamo al club?". Sandro Piccinini sarà dunque ospite di Fabio Caressa nel programma "Sky Calcio Club", in onda domenica sera a partire dalle 22.30, una delle trasmissioni cult di chi il calcio lo vive prima, durante e dopo i 90 minuti.

Il ritorno in tv per commentare il nostro calcio

Si interrompe così l'anno sabbatico di Sandro Piccinini che aveva deciso di restare in disparte, commentando sempre le vicende del nostro calcio, dalle vittorie della Juventus all'ultimo ‘caso' che ha acceso gli animi con la fascia di capitano tolta a Icardi. Oltre Piccinini e all'amico e collega Caressa, in studio saranno presenti anche Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Stefano De Grandis e Alessia Tarquinio. Oltre all'analisi della gara Napoli-Torino, verranno commentati anche gli altri temi dell'ultima giornata di Serie A.