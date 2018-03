La corsa per il secondo posto infiamma la Premier League. E' bagarre alle spalle della capolista City, con il Manchester United di Mourinho che nel sabato pomeriggio della 32a giornata ha battuto 2-0 lo Swansea, rispondendo al Liverpool che nel lunch match aveva superato il Crystal Palace nel segno del solito Manè. I Red Devils si sono ripresi il secondo posto con 2 lunghezze di vantaggio sui Reds. Il tutto in attesa del big match Chelsea-Tottenham con gli Spurs che proveranno a ridurre le distanze dal terzo posto.

Lukaku e il redivivo Sanchez, lo United batte lo Swansea 2-0

La delusione per l'eliminazione in Champions è stata metabolizzata dallo United che vuole blindare il secondo posto e avvicinarsi il più possibile ai cugini del City. La formazione di Mourinho ha messo le cose in chiaro subito con Lukaku che ha portato i suoi avanti dopo appena 5′ nel match con lo Swansea. Passa un quarto d'ora e arriva anche il raddoppio firmato dal redivivo Sanchez. Il cileno, colpo del calciomercato invernale dello United e a secco dal 3 febbraio, segna la sua seconda rete in campionato con maglia Red Devils finalizzando un contropiede perfetto.

Liverpool, ancora nel segno di Salah

All'ora di pranzo successo in rimonta del Liverpool sul non semplice campo del Crystal Palace. Nella giornata delle 100 panchine in Premier per Klopp, i Red faticano più del previsto ritrovandosi sotto per merito di Milivojevic abile a realizzare un calcio di rigore. Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti prima con Manè e poi con il solito Salah. A 6′ dal termine l'egiziano si conferma un bomber implacabile consolidando il primato nella classifica marcatori con il 29° gol in campionato.

Gli altri match della Premier, il West Ham vince nel segno degli ex Inter

Negli altri match di giornata pesanti vittorie del Newcastle di Benitez contro l'Huddersfield e del West Ham nel segno di due ex Inter. Nel 3-0 rifilato al Southampton a segno Joao Mario e Aranutovic, autore di una doppietta. Tonfi interni per Brighton e WBA rispettivamente contro Leicester e Burnley, mentre gol e spettacolo tra Watford e Bournemouth conclusasi con il punteggio di 2-2.