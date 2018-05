L'Italia del calcio riabbraccia Massimo Maccarone. Conclusa la sua ultima esperienza in terra australiana con il Brisbane Roar, "Big Mac" è pronto per una nuova avventura professionale, l'ennesima nel Belpaese. L'ex bomber dell'Empoli ripartirà dalla Lega Pro e in particolare dalla Carrarese. Il club toscano ha ufficializzato l'ingaggio dell'esperto centravanti classe 1979 attraverso un comunicato divulgato sul proprio sito ufficiale.

in foto: Foto http://www.carraresecalcio.it/

Big Mac torna in Italia dopo l'esperienza australiana

Dal 1° luglio 2018 dunque Massimo Maccarone sarà a tutti gli effetti il nuovo centravanti della Carrarese e si confronterà contro il tutt'altro che semplice campionato di Lega Pro. Dopo le esperienza con Milan, Modena, Prato, Varese, Middlesbrough, Parma, Siena, Palermo, Samp ed Empoli, l’esperto calciatore che vuole continuare a giocare ancora a lungo ha deciso di tornare in patria, coinvolto dal progetto dei toscani. L'ultima annata in Australia con la maglia del Brisbane Roar si è conclusa con 29 presenze impreziosite da 10 gol e 5 assist.

L'entusiasmo di Maccarone per la firma con la Carrarese

Nella nota ufficiale dei gialloblu, anche le parole di Maccarone che sembra molto fiducioso per la prossima stagione: "La Carrarese sarebbe potuta essere la mia squadra anche la scorsa stagione ma non mi sentivo pronto per essere un valore aggiunto. Oggi è tutto diverso e ho raggiunto Carrara con entusiasmo e conscio delle responsabilità che mi stimolano a dare sempre di più perché ho capito, sin da subito, che gli obiettivi sono importanti e le ambizioni altissime in questa piazza. Superfluo è dire che Mister Baldini è stato il traino di questa scelta anche se voglio ringraziare la società per la sua accoglienza nei miei riguardi. A Carrara non manca nulla per puntare in alto e il passato campionato deve essere punto di partenza per arrivare veramente in alto la prossima stagione. Le sfide mi piacciono ed insieme ai miei compagni e allo staff non ci poniamo limiti perchè tutti dovranno temere la nostra fame e la voglia di vincere".

Un bomber da più di 200 gol per la Carrarese

Se probabilmente lo scatto non sarà quello dei tempi migliori, Maccarone potrà mettere tutta la sua esperienza al servizio della formazione di Baldini. Un valore aggiunto dunque in un campionato ostico come la Lega Pro: poter contare su un bomber da più di 200 gol in carriera, con all'attivo 2 presenze in Nazionale non è certo da tutti. A Carrara l'entusiasmo è alle stelle.

Buffon farà il tifo per Maccarone

E tra i tifosi di Maccarone ci sarà anche Gigi Buffon. Il portiere nato a Carrara è un grande tifoso della squadra gialloblu, di cui è stato anche proprietario. La famiglia Buffon ha guidato il club toscano per un periodo tutt'altro che semplice, in cui ha dovuto affrontare numerose difficoltà. Comprese quelle relative allo spauracchio di un fallimento, con l'ormai ex bianconero che in un celebre sfogo dichiarò: "Il mio è stato un gesto d'amore non ripagato dall'ambiente. Sono deluso e amareggiato. In questo momento non credo ci siano le condizioni affinché la Città si possa permettere una squadra di calcio in un campionato importante come la Lega Pro. Mi sono ritrovato solo. Per due volte in cinque anni ho scelto di essere parte di due cordate imprenditoriali desiderose di risollevare le sorti della Carrarese. Il primo gruppo si è sciolto dopo due anni, lasciandomi solo. Il secondo, nonostante le promesse, non si è neanche mai concretizzato. E in entrambe le occasioni mi sono ritrovato solo e con la responsabilità di decidere se far fallire la società o garantirle un futuro, attraverso l'impegno delle società della mia famiglia. Ho sempre scelto la via dell'investimento, pur consapevole che si sarebbe trattato di una scelta d'affetto e non di business. Forse dovremmo tutti prenderci un periodo di riflessione".