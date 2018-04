La Juventus (e il calcio italiano) escono a testa alta dalla doppia sfida con le spagnole. La squadra di Massimiliano Allegri è stata eliminata solo per un calcio di rigore concesso al 98° dall'arbitro Michael Oliver. Il direttore di gara, affrontato a muso duro da Buffon, è diventato il protagonista di un match che fino allora aveva visto sul palcoscenico i bianconeri: massima concentrazione, giusta cattiveria agonistica, capacità di sfruttare le occasioni create, compattezza di gruppo, Mandzukic in serata di grazia (doppietta da Champions per l'ex Bayern) e quel pizzico di buona sorte (il rimpallo di Matuidi in occasione dello 0-3) che non guasta e aiuta gli audaci.

Tutto molto bello, almeno fino al minuto numero 98… quando la scena cambia all'improvviso e, mentre le squadre stavano già pensando ai supplementari è calato sul rettangolo verde – come un fulmine a ciel sereno – l'episodio che ha deciso il match e la qualificazione. Cristiano Ronaldo stacca e fa da torre di testa in area di rigore. Lucas Vazquez è pochi passi da Buffon e viene affrontato da Benatia. Per il fischietto è rigore. E si scoppia il finimondo, con il portiere bianconero che perde le staffe e viene espulso. Dopo battibecchi e perdite di tempo, CR7 va sul dischetto e segna.

Alla rabbia social s'è aggiunto anche lo scherzo di qualche buontempone. Qualcuno entra in Wikipedia e "corregge" il riquadro dove sono elencate le generalità dell'arbitro Michael Oliver. Tra il nome e il cognome viene inserita la parola "corrotto". Un blitz che dura poco tempo, considerato che l'intervento da parte dei responsabili del sito è immediato e quell'insulto viene cancellato. In Spagna, però, c'è chi è andato oltre ed è arrivato perfino a modifica virtualmente la realtà sposando la tesi che quel penalty concesso al Real fosse un furto. E' il Mundo Deportivo a dare notizia della clip realizzata da @zekiel79 nella quale si vede che a battere e a segnare dal dischetto è il direttore di gara e non CR7. In un'altra, invece, viene riprodotta da @exeggut0r l'esultanza di Fifa… a fare festa assieme ai calciatori del Real c'è anche l'arbitro.