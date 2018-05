Diciamo che non è stato per niente fortunato nelle sue scelte Emmanuel Rivière, esterno offensivo francese che da ragazzo sembrava destinato a una splendida carriera e che invece dopo aver militato con Saint-Etienne, Tolosa e Monaco ha infilato tre annate disastrose e per tre volte consecutive è retrocesso. Fare peggio era molto difficile e per rendere il suo primato ‘inattaccabile’ è retrocesso prima in Premier League, poi nella Liga e infine in Ligue 1.

Nato nel 1990, Rivière dopo aver giocato con due squadre storiche francesi passa al Monaco, che però non è in Ligue 1. Ranieri, che al compito di far risalire la squadra, lo sceglie e con 10 gol realizzati il giocatore dà il suo contributo, l’anno seguente si ripete. Quando il tecnico romano va via, anche il destino dell’esterno offensivo è segnato. Il francese passa al Newcastle la prima stagione è buona con complessivamente ventotto partite e tre gol. I bianconeri poi vivono un’annata disastrosa, Rafa Benitez arriva nel mese di marzo, cerca di salvare le ‘Gazze’, ma nonostante una grande rimonta retrocede per un soffio. Rivière, con sole tre presenze all’attivo, retrocede per la prima volta in carriera.

Il club inglese decide di cedere in prestito il giocatore che passa all’Osasuna, una squadra con alcuni elementi di buon livello (compreso il portiere Sirigu) ma che retrocede con largo anticipo: quindici partite, nessun gol e un’altra retrocessione, questa volta in Spagna. Rivière è giovane, è un buon giocatore, ha mercato e torna a giocare in patria, dopo aver firmato con il Metz, che quest’anno ha chiuso il campionato all’ultimo posto, Rivière almeno ha realizzato cinque gol. Tre retrocessioni consecutive, tra l’altro in tre campionati differenti. Adesso Rivière, con una fama sinistra, probabilmente lascerà il club del Nord della Francia e andrà alla ricerca di una squadra di buon livello per evitare la quarta retrocessione consecutiva.