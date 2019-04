Sebastian Giovinco continua a segnare e continua a farlo lontano dall’Italia. Dopo aver trascinato i canadesi del Toronto alla conquista dell’MLS un anno e mezzo fa, la ‘Formica Atomica’ adesso gioca con l’Al-Hilal, un club dell’Arabia Saudita. E nell’ultimo match di Champions League asiatica l’ex juventino ha realizzato un gol. Giovinco così è diventato il primo italiano capace di fare gol in tre competizioni internazionali di tre continenti diversi.

Il record di Sebastian Giovinco

Sebastian Giovinco ha segnato due gol con la maglia della Juventus nella Champions League europea, ne realizzò uno con il Nordsjaelland e uno contro il Chelsea che all’epoca era campione d’Europa (nella stagione 2012-2013), poi l’attaccante si è trasferito in Canada e con il Toronto ha realizzato quattro reti nella Champions League della Concacaf, la confederazione del centro-nord America, la sua squadra giunse fino alla finale. Adesso ha fatto gol nell’incontro tra l’Al-Hilal e l’Esteghlal. Giovinco, che è dopo Pellé il secondo giocatore italiano più pagato al mondo, è diventato così il primo e unico giocatore italiano capace di segnare in tre Champions League differenti: Europea, Asiatica e Sudamericana.

Giovinco non è il primo goleador in 3 continenti

L’ex giocatore della Juventus non è il primo calciatore capace di segnare in tre competizioni internazionali differenti, Giovinco è entrato a far parte di un club molto ristretto. Perché adesso sono tre i calciatori capaci di realizzare questa impresa. Gli altri sono Ricardo Oliveira, ex giocatore del Milan, che ha segnato in Champions League con il Betis, in quella asiatica con l’Al-Jazira e nella Coppa Libertadores con il San Paolo. Prima di lui c’era riuscito anche Ricardo Alonso, in gol con il Valencia in Europa, con lo Shanghai Shenhua in Asia e il Bella Vista in Coppa Libertadores.