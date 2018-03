Maria Angelica Ramos in Perù è famosissima. Questa donna ha 92 anni e da 49 insegna calcio ai ragazzini, e non ha alcuna intenzione di smettere. La signora Ramos ha stabilito il record di longevità su una panchina. Conosciuta in patria come ‘La Vieja (la vecchia) di Lima’, ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, l’allenatrice ha parlato della sua missione e degli oltre mille ragazzi che ha allenato in tutta la sua carriera: “Ho avuto mille allievi in carriera e spero di averne altrettanti, se il buon Dio mi assiste continuerà fin che lui vorrà”.

Pelé l’ispirazione

‘La Vieja di Lima’ è nata nel 1925 e aveva da poco superato i trent’anni quando il mondo intero scoprì la grandezza di Pelé. Anche lei rimase folgorata dalla ‘Perla Nera’ e in quel momento decise di dedicare la sua vita al calcio:

Il mio amore per il calcio nasce con Pelé, che mi ha ispirato. Quando lo vidi giocare per la prima volta, molti e molti anni fa, decisi che avrei insegnato ai ragazzi a giocare a pallone.

Il calcio è la mia missione

Maria Angelica Ramos non ha figli e vive da sola nel quartiere di Los Olivos e insegna gratuitamente ai ragazzi dell’America Sporting Club de Lima: “La mia famiglia è la mia squadra. Non ho bisogno di un rimborso spese, la mia è una missione. Alleno per conto di Dio, se lui vorrà sarò contenta di morire sul campo”. Nel quartiere in cui allena ‘La Vieja’ è un’istituzione e tanta gente con delle belle parole ha espresso, al ‘Corriere della Sera’, gratitudine e affetto per Maria: “Grazie a lei molti ragazzi sono stati tolti dalla strada, la Vieja ha dato loro una prospettiva, un sogno da inseguire. Per tutti lei è una leggenda”.

Il Perù qualificato per i Mondiali

Maria Angelica Ramos è uno dei simboli del Perù calcistico. Quest’anno per la prima volta dopo trentasei anni la ‘Blanquirroja’ del c.t. Gareca giocherà i Mondiali. Dopo aver superato il playoff la nazionale peruviana è stata sorteggiata in un girone duro con Francia, Danimarca e Australia. I dirigenti della federazione potrebbero decidere di premiare il lavoro di una vita e la grande passione della “Vieja di Lima’ e potrebbero invitare la ‘Vieja' a seguire un incontro dal vivo del Perù ai Mondiali di Russia.