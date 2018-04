Negli ultimi anni, in particolare modo in SudAmerica, gli operatori di mercato e i potenziali sponsor cercano di arrivare in anticipo sulle stelle del futuro. In alcuni casi dei ragazzi hanno firmato dei contratti importanti. La concorrenza è sempre, purtroppo, spietata e la ‘caccia’ è sempre aperta. In Brasile un bambino di 9 anni, David Nogueira Carmo, ha firmato un contratto di sponsorizzazione ed è diventato il più giovane giocatore di sempre ad averlo fatto.

Il record di David Nogueira Carmo

Una casa di materiale sportivo ha deciso di mettere sotto contratto un bambino di soli 9 anni, lo hanno scelto come testimonial facendogli firmare un contratto di 6 anni, nella speranza che il piccolo diventi il nuovo Neymar. Il bimbo si chiama David Nogueira Carmo, gioca nelle giovanili di calcio a 5 nel Santos e adesso c’è chi spera che questo bambino diventi un giorno il futuro del calcio brasiliano. Intanto è il più giovane giocatore ad aver firmato un contratto di sponsorizzazione.

56 gol in 43 partite

In Brasile c’è chi sostiene che David sia un fenomeno e che diventerà un giorno davvero un grande campione. Con la maglia numero 10 del Santos il baby fenomeno ha realizzato 56 gol in 43 partite e c’è chi afferma che è tre volte superiore ai suoi coetanei. La Puma lo ha messo sotto contratto e lo farà diventare il suo testimonial più giovane. Il futuro calcistico di David è in bilico tra Palmeiras e Santos, che stanno cercando di convincerlo a firmare.

David batte i primati di Rodrygo e Neymar

La casa tedesca e David Nogueira Carmo hanno battuto il primato precedente che apparteneva dal 2011 alla Nike e all’attaccante Rodrygo, che firmò il primo contatto di sponsorizzazione a 11 anni. Oggi ne ha 17 anni e da due anni fa parte della prima squadra del Santos, con cui ha già realizzato il primo gol nella Libertadores. Scende al terzo posto tra i baby sponsorizzati Neymar, che firmò il suo primo contratto a 12 anni e oggi è un campione affermatissimo.