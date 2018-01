Il Real Madrid si trova incredibilmente avviato verso l’anno zero. Tre Champions League vinte negli ultimi quattro anni e cinque trofei conquistati nel 2018 hanno ristabilito il dominio, quasi assoluto, dei ‘blancos’, che però quest’anno hanno steccato in campionato, sono quarti e a 19 punti dal Barcellona, e in Coppa del Re. Zidane è consapevole che se non andrà molto avanti in Champions a fine anno potrebbe andare via. Florentino Perez sta già pensando a una campagna acquisti con i fiocchi e, secondo quanto riferisce ‘Marca’ avrà a disposizione un eccezionale tesoretto.

Tesoretto Real per il mercato estivo.

Il Real Madrid potrà investire almeno 300 milioni di euro sul mercato. Secondo ‘Marca’ i Campioni d’Europa hanno un tesoretto eccezionale. Florentino Perez ha speso molto poco nelle ultime campagne acquisti e ha anche incassato tantissimo da alcune cessioni, come quelle di Morata e James Rodriguez. Ma è soprattutto la mancanza di grandi colpi, come furono anni fa quelli di Cristiano Ronaldo e Bale, a rendere ulteriormente ricco il Real Madrid, che recentemente ha anche firmato un contratto di quattro anni con una società statunitense per lo sfruttamento dei suoi diritti digitali.

Gli obiettivi di mercato del Real Madrid.

Dunque sarà un Real Madrid scatenato che dovrà cercherà di comprare un nuovo portiere. E non sarà facile. Kepa ha rinnovato con l’Athletic, mentre difficilmente Manchester United e Chelsea lasceranno liberi De Gea e Courtois. Ma le grandi spese verranno effettuate per l’attacco. Il futuro di Cristiano Ronaldo è incerto. Una sua eventuale cessione darebbe ulteriore cash al Real, che sogna Neymar. Il brasiliano non sembra insensibile al corteggiamento della squadra Campione d’Europa in carica. Arriverà sicuramente anche un nuovo centravanti. Benzema, dopo un’avventura decennale ricca di gol e di trofei, sembra vicino all’addio. L’obiettivo principale è Harry Kane, ma il Tottenham ha chiuso le porte. Icardi e Lewandowski le principali alternative. E non possono escludersi per rinforzare il reparto offensivo nemmeno i nomi di Alli e Hazard.